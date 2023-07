La vida de Ana María Aldón ha dado un giro de 180 grados en el último año. La diseñadora no solo se ha divorciado de José Ortega Cano, ahora está de nuevo enamorada. "Estoy agradecida a la vida por encontrar una persona que me hace sentir así de especial. Ya era el momento de que me tocara", afirmaba durante el cumpleaño del empresario José Luis López, 'El Turronero', en Sevilla. También se ha pronunciado sobre cómo le habrá sentado la noticia al torero. Dale al play para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

"No me lo planteo. Es una persona que ya no tenemos nada desde hace tiempo. No me planteo cómo le puede sentar una fotografía cuando yo estoy soltera y él también está soltero. No ha sido un impedimento para mí", reconocía Ana María Aldón. La colaboradora se ha reencontrado con su exmarido quien estaba acompañado por su hija, Gloria Camila. "No tengo ningún problema para coincidir con él. Nosotros tenemos este asunto normalizado, tenemos una persona en común. El pequeño lo lleva fenomenal y todos los llevamos fenomenal", subrayaba.

El sonado divorcio de Ana María Aldón

El torero y la colaboradora firmaron el divorcio el pasado mes de enero después de diez años de relación. El 2022 fue muy duro para ambos en el que acusaron una importante crisis sentimental. Además, la andaluza tuvo que apartarse de los focos de la televisión por prescripción médica. Actualmente reside en El Casar, Guadalajara, junto a su hijo pequeño, José María y ha recuperado la ilusión en el amor. "Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz", aseguraba recientemente sobre su nueva pareja.