Ana María Aldón ha hecho frente a la última polémica. La colaboradora ha respondido de forma tajante a Patricia Donoso -una mujer que ha afirmado haber mantenido una relación en el pasado con José Ortega Cano-. «No sé las pruebas que tendrá. Me da la risa. Nunca he tenido la impresión de que mi marido fuera desleal, pero sí es muy cariñoso cuando habla con mujeres. Igual desde la distancia le ha podido parecer a ella que fuera un roneo».

La colaboradora ha cogido el toro por los cuernos durante su intervención en el programa ‘Fiesta’. «¿Una relación sin sexo? ¿Eso qué es?», se preguntaba. Además, recordaba que ya había llorado mucho. «Ya no quiero hacerlo más. Es surrealista». También ha señalado que cuando saltó la noticia a la luz pública ella no estaba en casa, pero le empezaron a llegar muchos mensajes. «No me lo creía. Hace unos instantes me han puesto unos segundos de un vídeo donde he visto a mi marido gritar e insultar a la chica esta. No me ha gustado. No me gusta verle nervioso. Cuando se altera no me gusta nada, prefiero que esté tranquilo y que no vea nada. Que lleve su vida de la forma más tranquila posible».

Ana María Aldón se pronuncia sobre Gloria Camila

Hace tan solo unos días que Gloria Camila Ortega fue expulsada de ‘Pesadilla en el paraíso’, desde entonces se está poniendo al día de todo lo que ha ocurrido en el seno de la familia. Por el momento, Ana María Aldón no ha coincidido con la joven. «Entiendo que ella se alterase. Ella viene de estar aislada. Salir fuera y encontrarte con toda la papeleta que tiene no es fácil y ahora esto. No está fuerte. Debería cuidarse en este aspecto hasta que se entere de todo lo que ha salido».

La hija de Ortega Cano ha confirmado las intenciones del diestro de demandar a Patricia Donoso por sus recientes declaraciones. «Nunca se han conocido personalmente, tampoco en el AVE. Jamás mi padre le encargó hacer un comunicado. Es absolutamente falso. Mi padre va a tomar acciones legales y la va a demandar», afirmaba. Durante las últimas 48 horas, el nombre de Patricia Donoso ha copado muchos titulares a consecuencia de sus sorprendentes declaraciones. «Me he enrollado con Ortega Cano», afirmaba en el ‘Deluxe’.