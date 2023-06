Ana María Aldón: primera imagen con su nuevo novio

Seis meses después de firmar su divorcio con José Ortega Cano, Ana María Aldón es una mujer nueva. La colaboradora de televisión confirmaba que le había dado una nueva oportunidad al amor y había rehecho su vida con un hombre "de ojos azules y deportista". Entonces, no quería dar muchos detalles sobre él, pero ahora, por fin, le hemos podido poner cara a la persona que le ha robado el corazón a la diseñadora.

Ana María Aldón ha sido pillada paseando con su nueva pareja por las cámaras de 'Fiesta'. Él ha preferido no hablar con la reportera del programa y tan solo ha asegurado que estaba contento. Por su parte, la diseñadora de moda no podía evitar ocultar su sonrisa de oreja a oreja mientras paseaba con él. Se trata de un apuesto caballero de ojos azules, un poco más alto que ella, con pelo y barba grisácea. Por el momento no ha querido hacer público su nombre y se ha limitado a llamarle "cielo". De los datos que sí ha querido compartir es que es asturiano y su nombre es compuesto. En las imágenes captadas por el espacio presentado por Emma García, le hemos podido sonrojarse antes las cámaras y también muy pendiente de la colaboradora en todo momento.

El pasado domingo, 18 de junio, Ana María Aldón confirmaba que tenía un nuevo novio y aseguraba que estaba feliz porque él le hacía sentir que era la mujer de su vida. "Me hace sentir que yo soy su prioridad", llegó a contar. Se siente feliz y muy a gusto junto a él, aunque todavía llevan poco tiempo. Se conocieron en una mañana en la que ella tenía que hacer gestiones, él no la reconoció puesto que no forma parte de la crónica social. Ya se han ido de viaje juntos y disfrutan de su compañía haciendo románticos planes. Lo suyo va en serio y prueba de ello es que ya conoce a su familia. "Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz", reflexionó entonces.