Ana María Aldón: el precio de su anillo de compromiso

Dos meses después de que el novio de Ana María Aldón entrara en directo en televisión para pedirle matrimonio, le ha sorprendido con un anillo de pedida. Se trata de una sortija de oro blanco de 18 kilates, con diamantes de talla brillante y peso de un kilate en piedra. Una bonita joya a la que se denomina "eternidad" y cuyo precio ya conocemos.

Una tasadora ha valorado este anillo de compromiso en el programa 'Fiesta' y su precio es de 2.500 euros. "Es un anillo precioso, pero también te digo que si hubiese sido de lata para mí tiene el mismo valor", ha afirmado Ana María Aldón. La diseñadora no oculta que atraviesa un momento muy dulce de su vida y ha contado con detalles cómo fue la pedida de mano. "Eladio apareció con dos copas y la botella de champán. Puso música romántica, la canción 'Nunca te olvidaré' de Enrique Iglesias. Empecé a temblar. No podía hacer nada, no articulaba palabra. No podía ni hablar". Justo en ese momento, Eladio le dijo que mirase atrás y allí encontró la cajita del anillo. "Anoche comenzó un compromiso serio y firme. No han pasado ni 24 horas. No me lo esperaba. De hecho yo estaba en pijama", ha explicado.

El año de cambios de Ana María Aldón: del divorcio de Ortega Cano al compromiso con Eladio

Este 2023 ha sido un año en el que la vida de la andaluza ha dado un giro de 180 grados. En el mes de enero firmó el divorcio de José Ortega Cano con quien mantuvo una relación de una década y es el padre de su hijo pequeño, José María. En el mes de junio confirmó que estaba ilusionada conociendo a un hombre que es totalmente ajeno a los medios de comunicación. "Me siento la mujer de su vida. Me hace sentir que soy su prioridad", afirmaba entonces. Asimismo explicaba algunos detalles de cómo se conocieron. Fue un encuentro casual y él desconocía que era la exmujer del torero. Ana María Aldón definió a su prometido como inteligente, deportista y guapo.

Al cuarto mes de la relación, él pidió matrimonio a la diseñadora y lo hizo de forma pública en el programa en el que colabora los fines de semana en Telecinco. Ella le dijo inmediatamente que sí. "Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero". Ahora ha llegado la pedida de mano de forma oficial. "Brotaba el amor en nuestra mirada entendiendo que en ese momento comenzaba un camino juntos hacia un futuro lleno de amor y complicidad. Por eso y por un millón de cosas más ¡¡SÍ!!! ¡¡QUIERO!!", ha exclamado feliz mostrando su anillo de compromiso a sus seguidores en redes.

Los nuevos proyectos profesionales de Ana María Aldón: una tienda de moda

Al buen momento personal de la colaboradora se une una excelente etapa profesional. Recientemente la de Sanlúcar de Barrameda reconocía que había pensado dejar la televisión y sorprendía con su nuevo negocio: una tienda online. La moda siempre ha sido una de sus grandes pasiones y ahora quiere dedicarse a lo que más conoce. "Celebramos la belleza de todas las mujeres y su poder para inspirar y transformar el mundo. Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje hacia la autenticidad y la individualidad, donde cada pieza te ayudará a expresar tu personalidad y a destacar entre la multitud", afirmaba.

Este nuevo proyecto le hace especial ilusión. Ella selecciona minuciosamente las prendas de su tienda online. Además, se ha convertido en la mejor abanderada de su firma. Acude a televisión con outfits propios y utiliza su perfil de Instagram para promocionar algunos de los modelos. Por el momento, es una incógnita si finalmente optará por dejar definitivamente la televisión. "Si puedo compaginar, compagino. Quiero dedicarme a lo que yo conozco, el mundo de la moda, patrones, tejidos. Ayudar a otras personas que buscan la ayuda en mí", subrayaba. Su prometido, Eladio, también es su mejor aliado en esta nueva aventura profesional.