Ana María Aldón está en plena renovación vital. A su compromiso por sorpresa y en pleno directo con su novio Eladio, con el que lleva apenas unos meses, se suma ahora una nueva iniciativa de cara a 'deshacerse' de todo lo viejo. La exmujer de Ortega Cano ha decidido poner a la venta su armario en una conocida web de segunda mano. En total, 178 prendas con las que buscar darle una segunda vida a su ropa y, por qué no, llevarse un dinerito con el gesto ecológico. Su decisión llega en un momento polémico en el que varios medios han puesto en duda su economía y la señalan de no hacer frente a los gastos del día a día cuando estaba casada con el torero.

El armario de Ana María Aldón, a la venta

Túnicas, abrigos, vestidos, faldas, camisas... Ana María Aldón está "que lo tira". O que lo vende. La colaboradora de 'Fiesta' ha firmado una colaboración con un portal de venta de segunda mano y ahora cualquiera puede vestirse como ella. Solo hace falta acceder a su armario en la plataforma, decantarse por una u otra pieza y pagar el dinero correspondiente.

El abanico de precios es bastante extenso y para todos los gustos. Desde los 7,49 euros que cuesta una falda de Lefties, hasta un vestido largo palabra de honor de la firma Lauri&Joe por el que Ana María Aldón pide 94,99 euros. Una ganga teniendo en cuenta que pagó algo más de 180 euros por él. Zara, Mango, Cortefiel, Springfield o Primark son otras de las marcas que pueden encontrar los fans de la también 'influencer' en su armario 'online', dejando ver que es una gran fan de las firmas de Amancio Ortega y de otras especialmente asequibles. En cuanto a las tallas, mas de lo mismo: hay variedad, capaz de ajustarse a diferentes tipologías de cuerpos. Se pueden adquirir prendas usadas desde la 38 hasta la 44 y de la M a la L, indistintamente.

Un momento delicado para la ex de José Ortega Cano

Hace unas semanas, el novio de Ana María Aldón entraba en directo en el programa 'Fiesta' para pedirle a la diseñadora que se casara con él. A pesar de llevar cuatro meses de breve noviazgo, la andaluza no dudó en acceder a la propuesta: "Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero".

La noticia se ha visto empañada en los últimos días tras salir a la luz cómo se repartían los recibos del hogar ella y José Ortega Cano. En concreto, cuando residían juntos en la exclusiva urbanización madrileña Fuente del Fresno, a las afueras de Madrid. La propia Ana María Aldón aseguró en 'Fiesta', programa en el que colabora, que ella nunca había echo frente a los gastos de la casa. Unas declaraciones que no solo le han valido las críticas, sino que han dado pie a que se cuestione la salud de su economía personal.