Este fin de semana, Ana María Aldón se sentaba en el plató de ‘Viva la vida’ y se confesaba por el momento tan delicado que está atravesando a nivel sentimental. La colaboradora de televisión no se siente del todo cómoda con las palabras que José Ortega Cano le suele dedicar a Rocío Jurado. Y es que el diestro continúa diciendo que la artista es su gran amor y que sigue enamorado de ella. La ex concursante de ‘Supervivientes‘ busca que le den el lugar en su casa. «Yo no soy Rocío Jurado pero soy persona», decía.

Ana María Aldón responde a las últimas declaraciones de Gloria Camila donde le daba un tirón de orejas

Horas después de estas duras palabras donde dejaba entrever una crisis matrimonial con el diestro, era Gloria Camila quien se sentaba en el plató de ‘Ya son las ocho’ y le respondía. Con tirón de orejas incluido, ya que asegura que «no comparte» que haya hecho esas declaraciones en televisión porque considera que «las cosas de casa se deben quedar en casa». Aún así, entiende lo que quería decir y niega cualquier crisis, aunque sí confiesa que su padre no está pasando «por su mejor etapa por todo lo que está ocurriendo alrededor». Ahora, Ana María Aldón vuelve a aparecer en la escena pública y responde a Gloria Camila y da nuevos datos de su crisis con su marido. Si quieres escuchar sus nuevas declaraciones, que no tienen desperdicio, no te pierdas el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre esta líneas y no se arrepiente de sus palabras: «Yo me expliqué muy bien. Yo dije lo que quise decir y luego hay opiniones que hay que respetar, evidentemente», explica. Aunque Gloria Camila se refirió a que en todas las parejas y en todas las relaciones hay altibajos y crisis, Ana María Aldón asegura que «yo no lo llamo crisis. Es un altibajo y hay que resurgir. Es momento de resurgir», dice. La colaboradora de televisión confiesa que su marido «no le ha dicho nada» después de que ella hiciera esas incendiarias declaraciones este fin de semana. Sobre si es un bache por el que está pasando ella sola: «No lo estoy pasando yo sola, lo estamos pasando todos», se confiesa.

Los últimos acontecimientos estarían desgastando las relaciones familiares

Mucho se ha hablado de todo lo que está pasando alrededor de la familia, que puede estar haciendo que los lazos se vayan rompiendo entre ellas. Desde que se emitiera el primer episodio de la serie documental de Rocío Carrasco y los posteriores documentales relacionados con Rocío Jurado, el nombre de muchos miembros de la familia han acaparado el protagonismo, algo que está perjudicando al clan.