Rencillas familiares, malentendidos públicos y una crisis sentimental con José Ortega Cano. Ana María Aldón ha faltado este sábado, 25 de junio, a su puesto de trabajo en el programa ‘Viva la vida’. «No puede más», ha reconocido Emma García nada más arrancar el espacio vespertino de Telecinco. Ha añadido que la colaboradora no ha dado ningún motivo de su ausencia.

La presentadora ha explicado que la situación es alarmante y que sus compañeros están preocupados. «No podía ir hoy a trabajar, pero no ha explicado los motivos. El teléfono lleva varios días apagado». La guipuzcoana ha subrayado que se trata de la primera vez en la que no da señales de vida desde finales de 2020 cuando empezó a trabajar en el programa. Además, ha manifestado que no había contestado a los mensajes que le habían escrito y tampoco se había puesto en contacto con la dirección del espacio para aclarar su ausencia.

El momento delicado de Ana María Aldón

Terelu Campos ha confesado que la preocupación del entorno de la mujer de Ortega Cano es más que evidente. Una persona de su confianza le dijo recientemente que iba a acudir en su «auxilio» cuando ella no cogía el teléfono. Finalmente contestó a esta persona «con un llanto sin consuelo. Al final a Ana María le ha ocurrido lo que ella estaba intentando evitar que le ocurriera», ha dicho la hija de María Teresa Campos. En distintas ocasiones ella ha reiterado que su mayor temor era caer en el pozo de la depresión. Una de las etapas más difíciles con las que le ha tocado lidiar y que se produjo a raíz de su mediático romance con el torero.

El programa ha revelado que Ana María Aldón no está en este momento al lado de José Ortega Cano, pero no ha entrado en más detalles. Lejos de solucionarse el problema, la reciente llamada del torero a televisión ha avivado aún más el asunto. Este pidió que no se hablara de su matrimonio, también que desea vivir con mayor discreción. «Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos primero, a Gloria que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, a mi niño que está en casa. Quiero que me dejen que yo haga mi vida», dijo durante el programa ‘Ya son las ocho’.

El diestro quiso apoyar a Ana María Aldón, pero le solicitó no estar en el foco mediático constantemente. «Yo no voy a ser siempre el intermediario en todos los programas. Ya con esto no voy a hablar nada más en televisión. No quiero saber nada más de la televisión».