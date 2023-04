Ana María Aldón lanza una pulla a Gloria Camila por su ausencia en la Comunión de José María

Este sábado, 29 de abril, se producía la reaparición pública y conjunta de Ana María Aldón y José Ortega Cano después de haber protagonizado un sinfín de tiras y aflojas. Lo hacían por un motivo muy especial: la Primera Comunión de su hijo en común, José María. A la celebración acudieron varios miembros de ambas familias que no se quisieron perder la cita, aunque destacó la gran ausencia de Gloria Camila Ortega. A pesar de que justificó el motivo por el que no había, lo cierto es que la diseñadora de moda tiene muy claro quién estuvo a su lado en este importante día para su pequeño. Por ello, no ha dudado en lanzarle una pulla a la hija del diestro.

No era fácil para ellos aparecer de forma conjunta después de haber estado durante semanas acaparando todos los titulares debido a las tiranteces familiares. Pero dejaron el mal rollo de un lado para hacer que el pequeño José María disfrutase de su Primera Comunión. Vimos a José Fernando acompañado de sus tíos, Mari Carmen Ortega y Aniceto, mientras que Gema Aldón hacía lo propio con su novio y su hija. También acudieron los hermanos de la colaboradora de televisión, así como su madre. Un gesto de todos que emocionó a la diseñadora, que agradecía que hubiesen hecho todos de tripas corazón por su hijo. "Familia es cuando amas a alguien hasta la muerte y harías cualquier cosa por ellos. Y a cambio, ellos hacen lo mismo", reflexionaba en sus redes sociales junto a varias imágenes de la celebración.

No contenta con ello, Ana María Aldón se muestra agradecida con todos los que estuvieron con su hijo pequeño en su Primera Comunión y deja claro cuál es su postura sobre las ausencias: "Gracias a todos los que con esfuerzo, sacrificio o con alguna diferencia habéis asistido para acompañar al pequeño José María en un día inolvidable para él. Gracias de todo corazón a todos los asistentes". Hay que recordar que Gloria Camila fue la gran ausente del evento. Fue ella misma la que explicó en sus redes sociales que se encontraba de exámenes, aunque se esperaba que acudiese al banquete del mismo. A través de Instagram, hemos podido comprobar que estuvo con su pareja celebrando que le habían salido muy bien los controles y no había ningún rastro de la Comunión de su hermano.

Gema Aldón se pronuncia sobre la ausencia de Gloria Camila en la Comunión de José María

A la salida de la iglesia, Gema Aldón se mostraba muy feliz y contenta con el resultado de la Comunión de su hermano. Preguntada por su opinión sobre la ausencia de Gloria Camila al acto, la hija de Ana María Aldón se mostraba muy sincera y reconocía que no echaba de menos a nadie. "Yo voy a disfrutar de la comunión de mi hermano y no quiero saber nada de otros temas que no sean la comunión de él", añadía.