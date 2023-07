Ana María Aldón lanza dardos envenenados ¿contra Ortega Cano y Gloria Camila?

Ana María Aldón se encuentra en un buen momento. La colaboradora de Telecinco disfruta de una nueva etapa de su vida junto a su nuevo novio y se siente con fuerzas para reflexionar sobre su vida. A través de las redes sociales confiesa el proceso de recuperación que ha llevado "después de seis años tomando antidepresivos". El año pasado vivió, de nuevo, un momento complicado y quiso haber tenido más apoyo a su lado. Fue un año difícil, en el que se separó del padre de su hijo José Ortega Cano y empezó de nuevo a reconstruir su vida. En sus redes sociales manda unos cuantos mensajes que hacen dudar. ¿Se dirige a su ex pareja?, ¿Quizás a la hija de este, Gloria Camila, que en su última intervención habló de su último e incómodo momento?

En sus historias, publicaciones que tienen 24 horas de caducidad, comparte una frase al respecto. "No esperes que tu nivel de tolerancia llegue a este extremo- aparece junto a una cuerda a punto de separarse y deshilachada-. Aguantar no te hace mejor persona, solo te desgasta por dentro", aparece escrito. Quizás haciendo referencia a todo lo que sintió cuando era pareja del que fue marido de Rocío Jurado y dio el saltó como personaje televisivo tras su participación en 'Supervivientes'.

Con la siguiente imagen, ya en fondo negro, se cuestionan las opiniones de las personas que no la aguantarían. "Qué ironía que algunas personas no te soporten por tu forma de ser... y otras te amen tanto por ser como eres", comparte. Estas palabras llegan justo después del último encuentro de Ana María Aldón con José Ortega Cano y Gloria Camilia. Aunque se lanzaron a exponer que había sido "correcto", lo cierto es que la influencer terminó confesando que no todo sería tan idílico.

"Me la crucé en el AVE pero como no saludó, yo tampoco", reconoce Gloria Camila

Gloria Camila, a principios del mes de julio, acudía a un photocall y se mostraba muy sincera sobre cómo había vivido encontrarse con Ana María Aldón cuando acudió junto a su padre, José Ortega Cano, al 60 cumpleaños de José Luis López 'El Turronero'. La relación con la que es la madre de su hermano es prácticamente inexistente. Después de años de convivencia, parece que ahora están manteniendo las distancias. "Todo bien, yo me la crucé en el AVE pero como no saludó, yo tampoco. Al final no voy a... sería muy falso. Sería muy falso y muy cínico, prefiero mantener el respeto, las distancias y ya está", desvela a los reporteros sobre ese momento.

Más de 4500 invitados se reunieron en Ubrique en una gran celebración, con actuaciones y una gran feria incluida. Y este es uno de los motivos que encontró la joven para justificar el hecho de que la charla entre todos no haya podido tener lugar. "Estoy fluyendo, la verdad. Como había tantas personas, apenas coincidimos, no sé ni por donde estuvo", asume. Ana María, por su parte, fue más escueta y prefirió centrarse en la fiesta. "Muy bien. Fue ayer parece que llevo tres días de cumpleaños, me lo he pasado he disfrutado como una enana, como una pequeña", dijo a su llegada a la estación del AVE para coger un tren rumbo a Madrid.