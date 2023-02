Ana María Aldón, la gran ausente de la fiesta de cumpleaños de su hijo, organizada por Ortega Cano

Este jueves 9 de febrero, José María, el hijo de Ana María Aldón y José Ortega Cano cumple diez años. Mientras que el pasado año, cuando ya sonaban con fuerza los rumores de crisis entre el matrimonio, hicieron de tripas, corazón y acudieron juntos a la fiesta de cumpleaños, este año ha sido diferente. La colaboradora de televisión no ha acudido a la fiesta que ha organizado el diestro y a la que sí han acudido algunos miembros de su familia como Gloria Camila Ortega o Rosario Mohedano. La diseñadora ha preferido no acudir a esta cita después de las últimas polémicas y enfrentamientos que ha vivido con, sobre todo, la hija del torero.

El diestro llegaba al local donde ha tenido lugar el cumpleaños, un centro de ocio familiar ubicado en San Sebastián de los Reyes, acompañado por su hijo, que no podía esconder su felicidad en su nueva vuelta al sol. Eran muchos los amigos del colegio que ya le esperaban en este parque infantil y, poco después, era su hermana, Gloria Camila, quien llegaba cargada de regalos e incluso un enorme algodón de chuchería en varios colores. No podía esconder su felicidad al poder celebrar el cumpleaños junto a su hermano. Rosa Benito y Rosario Mohedano tampoco se han querido perder esta cita que ha reunido a todo el clan y ha dejado de lado a la madre del cumpleañero, Ana María Aldón.

Ana María Aldón no ha querido reencontrarse con la familia de Ortega Cano

La diseñadora no ha acudido a la fiesta de cumpleaños. O bien no ha recibido la invitación o ha preferido no reunirse con la familia de Ortega Cano después de todos los problemas a los que se han enfrentado en los últimos meses. La colaboradora de televisión no se iba a sentir del todo cómoda de compartir tiempo y espacio con ellos. A pesar de esto, Ana María Aldón ha podido celebrar gran parte del día junto a su hijo, José María. Sin ir más lejos, hace unas horas compartía una foto del pequeño felicitándolo por su nueva vuelta al sol: "Como han pasado los años y las vueltas que da la vida. Muchísimas felicidades al corazón de mi vida en su 10 cumpleaños", ha escrito la diseñadora a través de sus historias.