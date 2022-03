Desde que estallara en el plató de ‘Viva la vida’ confesando estar atravesando un momento delicado en su matrimonio con José Ortega Cano, todas las miradas están puestas en Ana María Aldón y el torero. Las declaraciones en las que se quejaba de sentirse una mujer a la sombra de Rocío Jurado («Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo», decía) han hecho destapar todo tipo de rumores sobre la crisis en su relación.

Ana María Aldón y Ortega Cano han disfrutado juntos de «un día maravilloso» en un cortijo de Sevilla

El revuelo que han generado sus palabras ha sido tal que no ha tardado en aclarar que, en efecto, ella y su marido no pasan su mejor momento. Pero de ahí a que estén haciendo frente a un bache insalvable son cosas distintas. «Estoy dispuesta a seguir al lado de la persona que se merece que yo esté a su lado«, explicaba este fin de semana. No solamente estamos para lo bueno, también estamos para lo malo. No puedes dejar a una persona porque está pasando un bache». Para dar mayor énfasis a tales afirmaciones, también ha compartido una fotografía junto al matador en la que ambos posan sonrientes durante «un maravilloso el día de ayer en el cortijo».

La instantánea fue tomada durante su visita a una finca de celebraciones en Sevilla. Hasta allí se trasladaron para disfrutar del bautizo de la hija de unos amigos en común. «Enhorabuena a nuestros amigos Mariano y Ángela por el bautismo de su pequeña Ana Patricia 😇. Gracias de todo corazón por hacernos partícipe de este día tan importante», ha señalado la andaluza en sus redes sociales.

Ana María y José Ortega Cano llevan juntos 10 años y tienen un hijo en común, pero esta es la primera vez que, al menos públicamente, afrontan un momento adverso. Una situación de la que ella ha hablado sin tapujos en televisión. «En el último año he sentido que está distinto. Desde que empezó la docuserie de Rocío Carrasco, mi marido está ausente. No sé si piensa más en Rocío Jurado, lo que siento es que está más ausente», ha explicado en el programa de Emma García. El estado anímico del torero no es el mismo de siempre. «Él ha cambiado. Está más cabizbajo. Tiene un poco de apatía. Está triste. Yo quiero que esté contento. Quiero que salga y que entre. Quiero verlo en movimiento».

Aldón confiesa que «esperaba una reacción» de su marido

«Ha pasado de todo y no hemos hablado del tema, esperaba una reacción. No considero que haya hecho público un tema privado ni un tema que se deba quedar en casa. No he compartido ninguna intimidad con nadie. Estoy en mi derecho de decirle a mi marido que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos ha dado la vida de disfrutar con nuestro niño”, ha admitido.

