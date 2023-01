Están siendo unos días difíciles para Ana María Aldón, quien no solo ha tenido que pasar sus primeras navidades en solitario, también ha visto como su exmarido, José Ortega Cano la ha advertido con emprender acciones legales contra ella. En un primer momento, la colaboradora de televisión pensó que trataba una broma y que no iría a más. Pero nada más lejos de la realidad. Todo apunta a que el diestro planea seguir adelante con su idea de demandarla por derecho a la intimidad y la familia. Ante esto, la diseñadora se ha mostrado de lo más tajante.

«Estoy jodido, no ha hecho más que hablar mal de mí y de mi familia. Estoy cansado y voy a llevarlo por vía judicial. Si esto sigue así, tomaré esas medidas», amenazó hace una semana José Ortega Cano en ‘Fiesta‘ en una llamada con Aurelio Manzano. Entonces, Ana María Aldón se vino abajo porque no entendía qué estaba pasando y si se trataba de una broma. Ahora, la colaboradora de televisión ha asegurado que sigue sin dar crédito a las palabras de su todavía marido y deja claro que «parece que están perdiendo la cabeza«. «¿En qué momento he dicho yo algo que se pueda demandar? ¿O en qué momento he dicho yo algo que atente contra el honor de él? Yo no hablo de él, hablo de mí. No hablo de cosas íntimas», insiste en defenderse.

Ante estas palabras, el programa de Telecinco le mostraba a la colaboradora un texto que estaba redactado por el abogado de José Ortega Cano: «Una vez que ya se ha rescindido el vínculo matrimonial, la otra parte no debería hablar de lo sucedido tiempo atrás. Ha finalizado para todo. Para unas cosas y para otras». Ana María Aldón se quedaba boquiabierta y no quería quedarse callada: «Lo interpreto como una amenaza. Me está diciendo ‘Te quedas en casa y te callas la boquita’. Lo que deduzco es eso. ¿Ahora resulta que estoy hablado? Me parece ridículo«.

De la misma forma, intentando quitarle hierro al asunto, hacía de las suyas y tiraba de ironía para mandarle un mensaje velado al diestro. «No debería tener ningún miedo porque sabe cómo soy. No sé qué ha podido pasar desde que tenía el semen de fuerza hasta ahora«, aseveraba. Ante esto, la colaboradora Gema Martínez despejaba sus dudas: «Él considera que tú has dicho cosas y han insinuado otras que no debías. Él quiere demandar por lo que, presuntamente, tú ya has dicho y has injuriado».

Ana María Aldón está abierta al amor

Ana María Aldón intenta seguir adelante con su vida y, lejos de amedrentarse, tiene claro que está «abierta al amor». En su reaparición en televisión, la diseñadora lucía una cadena con un cuarzo, una piedra que aleja las malas energías. Sobre esto, afirmaba que se lo había regalado «una persona que me cuida mucho» y volvía a despertar los rumores sobre su posible idilio con un alto directivo de Mediaset.