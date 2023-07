El pasado fin de semana, Ana María Aldón se trasladó a Sevilla para asistir a la multitudinaria fiesta que organizó el empresario José Luis López Rodríguez, más conocido como 'El turronero', ofreció en el palacio de Congresos de la ciudad. Allí, la gaditana coincidió con José Ortega Cano, y su hija, Gloria Camila. La colaboradora asegura que "sí" coincidió con el diestro y que "todo estuvo correcto". Risueña, ha contestado: "Muy bien, ah fue ayer parece que llevo tres días de cumpleaños, me lo he pasado he disfrutado como una enana, como una pequeña". No se pierda el vídeo para escuchar sus palabras cuando le preguntan por su cara a cara con su exmarido y la hija de este poco después de llegar a la estación de AVE, antes de poner rumbo de regreso a Madrid.

Vídeo: Europa Press