Ana María Aldón explica por qué participó en 'Supervivientes': "Fue una necesidad después de una humillación"

El 2020 marcó un punto de inflexión en la vida de Ana María Aldón. Fue el año en el que la exmujer de José Ortega Cano decidió emprender su gran aventura televisiva en 'Supervivientes'. Desde entonces se ha convertido en un rostro habitual de Mediaset. Ahora, la diseñadora se ha sincerado y ha confesado por qué participó en el reality.

"Yo tomé la decisión de ir a Supervivientes y no fue por placer. Nadie sabe lo qué pasó antes de ir a Cayo Paloma", ha explicado durante su intervención en el programa 'Fiesta'. Aunque no ha querido entrar en detalles de lo que pasó en aquel momento concreto de su vida, sí que ha reconocido que ocurrió algo importante que le hizo aventurarse en este reality que se graba en Honduras. "Todavía me quedaba amor propio. Es algo que no voy a contar nunca. Fue una necesidad después de una humillación. Como no me conocía nadie yo decidí que era el momento de ir cambiando algo de mi vida. Había cosas que tenían que cambiar sí o sí. Eso me llevó a tomar la decisión de irme y dejar aquí a mi familia".

Ana María Aldón reconoce que necesitaba cambiar distintos aspectos de su vida

Se unieron diversas circunstancias en la vida de la colaboradora. "Mi madre ya tenía una edad, eso aparte, yo tenía necesidades. Entonces eran dos motivos muy fuertes. Lo hice y no me arrepiento lo más mínimo. Yo era consciente de que me tenía que cambiar la vida. Mi vida estaba a punto de cambiar".

También ha explicado que cuando conoció a José Ortega Cano su vida dio un giro y pasó por momentos muy complicados. "Cuando yo empecé a salir públicamente, la gente que me conocía no entendía qué había pasado conmigo. Yo he pasado una etapa muy dura a la que me he tenido que enfrentar. La vida me puso en un camino en el que tuve que ayudar a otras personas. Fruto de aquello nació mi hijo José María. Desde el año 2013 estuve tomando antidepresivos durante 6 años".

Ana María Aldón se estuvo medicando hasta participar en el reality más extremo de Mediaset. "El médico me los fue quitando poco a poco. La vuelta a la realidad fue muy dura. Tengo que recordar que estábamos en pandemia".

El resurgir de Ana María Aldón tras su divorcio: está comprometida con su novio Eladio

En estos últimos tres años hemos visto cómo la diseñadora ha resurgido por completo. El año pasado su vida estuvo marcada por una fuerte crisis sentimental con Ortega Cano que finalmente terminó en divorcio. Actualmente está enamorada y tiene planes de boda con su novio Eladio. "Me ha dado muchas cosas. Me hace tan feliz y estoy tan segura. ¡No os podéis imaginar cómo me trata, cómo me habla! Solo tiene cosas bonitas para mí. Todo el día. No me he sentido nunca ni tan valorada, ni tan querida, ni tan deseada".

Además, se ha reconciliado recientemente con su hija Gema después de un tiempo de distanciamiento. "Ahora la relación está muy bien. Hablamos casi diariamente como antes era habitual. El hecho de ser madre no significa que tengamos que aguantarlo todo".

La diseñadora recuerda su dura infancia como la pequeña de seis hermanos

No es la primera ocasión en la que Ana María Aldón ha contado que vivió una dura infancia marcada por el maltrato. "Es un tema tan doloroso para mis hermanos que no logramos dejar eso atrás. Nos ha marcado mucho la infancia. Yo soy una persona alegre. He sido una persona muy alegre, a pesar de que cuando llegaban estos episodios -que eran muy continuos- te venías abajo. Eran episodios casi diarios". Aunque no ha justificado a su progenitor, sí que ha explicado que con los años se ha puesto en el papel de este. "Él era el verdugo. Yo sé que él tuvo una infancia mucho más dura que la mía. Se quedó huérfano y tuvo que criarse con familiares en la posguerra. Lo pasó mucho peor que yo".

El gran pilar para Ana María Aldón es su madre. "Es un ángel. Es una persona que no habla por no ofender. Nunca levantó la voz a nadie. Todo es bondad y corazón a pesar de que tiene sus problemas de salud. Es lo más importante de mi vida junto con mis hijos. A ella le debo tanto. A pesar de las circunstancias de su matrimonio sacó adelante a sus seis hijos con mucha dedicación y mucho amor".