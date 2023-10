Ana María Aldón aclara, muy enfadada, en qué condiciones vive su madre

Ana María Aldón no escapa a la polémica. La colaboradora, que confirmó recientemente su compromiso con su novio Eladio, ha vuelto a ser testigo de cómo su visita a su madre por su cumpleaños se ha puesto en entredicho. Sin ocultar su enfado, la ex mujer de José Ortega Cano respondía tajante a las críticas, algunas de ellas venían por parte de usuarios de las redes sociales donde cuestionaban cómo estaba viviendo su progenitora. "Es una vergüenza que haya gente que se atreva a escribir y difamar porque no sabe dónde vive mi madre".

La diseñadora ha confirmado en el programa 'Fiesta' sentirse muy nerviosa al responder a estas críticas que atañen a un pilar de su vida. "Me duele en el alma, mi madre es la reina de sus seis hijos, de sus tantísimos nietos y bisnietos, también de un pueblo entero. Es un referente como persona en humildad y humanidad. Me parece muy feo que la gente se tome la libertad de decir estas cosas", indicaba. Ana María Aldón ha subrayado que su progenitora residía en buenas condiciones. "Ya le gustaría a mucha gente vivir cómo mi madre con todas las comodidades. Además, yo misma me he encargado de que todo esté bien. Ella vive como una reina en su casa".

La indignación de Ana María Aldón por unos comentarios hirientes

"Es muy feo que se tomen la libertad de decir dónde vive mi madre, porque ella vive en las mejores condiciones. La gente escribe estas barbaridades con la intención de hacer daño y créeme que lo consiguen", ha manifestado visiblemente dolida. Aprovechaba la ocasión para solicitar que parasen esto de una vez por todas. "No es justo. No tenemos que aguantar todo lo que la gente quiera. Por lo menos aseguraros dónde vive mi madre y luego ya criticáis".

"Hay gente mala y envidiosa. Esta gente puede tener hasta más dinero que tú, pero les molesta tu forma de ser. Yo sé que hay personas que te quieren por unos motivos, y por los mismos otras personas te odian. Esto es lo que me está ocurriendo a mí", ha aseverado en televisión. Asimismo ha recalcado que el bien más preciado de una persona es su hogar. "Eso debe ser respetado por todo el mundo. Viva en una chabola, en una casa, en una mansión o en un piso. Cada uno tiene lo que puede permitirse. En este caso mi madre vive como una reina con todas las comodidades y cuidados porque es una persona dependiente. Tiene seis hijos maravillosos que viven por su seguridad, bienestar y para que no le falte de nada".

Las duras críticas que ha recibido Ana María Aldón a través de las redes sociales

Estas últimas declaraciones de Ana María Aldón se producen por los comentarios que ha recibido en redes sociales. Mensajes hirientes que cuestionaban la casa de su madre. "Ella va de diva y tiene a su madre en esas condiciones", afirmaba un internauta. Mientras que otro añadía lo siguiente: "Vergüenza me daría dejar vivir así a mi madre con todo el dinero que se guarda en el bolsillo". También hay quien señalaba que su progenitora se encontraba "impedida y la muy diva cada día con un modelito nuevo".

La colaboradora regresaba recientemente a su tierra, la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, y se reunía con los suyos. A ellos les dedicaba unas tiernas palabras con las que confirma que son parte esencial de su vida. Algo que siempre ha destacado durante sus distintas entrevistas e intervenciones públicas. "MI FAMILIA", escribía en letras mayúsculas en su perfil de Instagram. "Agradecida a la vida por tener un techo sobre mi cabeza, una cama con sábanas limpias, un plato de comida caliente, zapatos cubriendo mis pies… pero lo que más agradezco es tener la familia que tengo, gracias a todos y cada uno de vosotros que sois el espejo donde me miro cada día para seguir luchando y porque desde pequeña me enseñasteis que rendirse no era una opción. Os quiero con locura".