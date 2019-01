Ana María Aldón confirma su demanda contra el diseñador de su vestido de novia

Una nueva polémica se cierne sobre la familia Ortega Cano. El pasado mes de noviembre, el diseñador de los dos vestidos de novia que Ana María Aldón lució en su boda, Emilio Salinas, le reclamaba a esta más de 9.000 euros por incumplimiento de un acuerdo verbal. La última en hablar sobre el tema ha sido la propia protagonista de los hechos que confirmaba una demanda contra este.

La diseñadora confesaba este pasado viernes durante la función benéfica 33 el Musical que no le había llegado ninguna demanda por parte de este. Sin embargo, a la pregunta sobre si iba a iniciar acciones legales contra este respondía afirmativamente: “Sí hay demanda, por supuesto”, decía. Sin embargo no quiso dar más detalles sobre el tema porque la fiscalía está de por medio.

Y es que según el sastre, él le habría confeccionado a esta de manera gratuita sus trajes a cambio de publicidad. “No ha participado en la creación del traje, solamente ha participado como cualquier otra novia y no ha cumplido el acuerdo verbal al que llegamos por eso le pido 9.500 euros”, aseguraba durante el programa Socialité.

El toledano aseguraba que se había sentido dolido con la mujer del diestro porque se había “apropiado de mi trabajo tras 25 años de profesión. Ella quiere darse publicidad como diseñadora”, contaba.

Por su parte, el torero defendía a su esposa. “No nos vamos a dejar implicar en algo así. Esa no es la cantidad. Ella hizo el pago de las telas y trabajó igual que él en el taller. El acuerdo no era de esa manera. Él ha salido en programas de televisión, en revistas y demás medios. Quería promoción y eso lo tuvo”, argumentaba en declaraciones a LOOK.

