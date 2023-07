Ana María Aldón cuenta su experiencia “después de seis años tomando antidepresivos”

Ana María Aldón quiera ayudar a sus seguidores a través de su propia experiencia. La ex mujer de José Ortega Cano se sincera en su perfil en redes sociales sobre su proceso de recuperación tras estar en tratamiento durante 6 años con antidepresivos. Ahora se siente con fuerzas de poder narrar lo que le estaba sucediendo. Está en un buen momento personal, tras su separación se encuentra en una nueva relación, tiene un nuevo novio. Sabe de primera mano lo difícil que son estas situaciones y el entorno se convierte en fundamental para volver a recuperarse y ser uno mismo. "A diario recibo mensajes, pero en esta ocasión, han sido muy especiales. A ver si a vosotros os ayuda como me ayuda a mi. Entender lo caprichosa qué es la vida, las trabas que te pone...", comenzó a narrar ante las cámaras segura de transmitir su propia experiencia.

Vídeo: @anamariaaldon

"Desahogarme es lo que me habría hecho falta, hablarlo con más naturalidad", desvela Ana María Aldón

El proceso en el que se ha visto inmerso la colaboradora de Telecinco no ha sido sencillo, con muchas subidas y bajadas, como relata en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Hace un año estaba muy mal, lo que es la cabeza, el poder de la mente. Los problemas te superan y decías 'no quería más'... llegas a pensar 'no me merezco' más", recuerda Ana María Aldón de uno de esos momentos. En su caso le faltó un cómplice, alguien que escuchara por lo que atravesaba y se sintiera más acompañada.

"A todas las personas que están alrededor, que quieren ayudarnos, a veces puedes contar el problema y otras no, ni dejarlo caer lo más mínimo porque se convierte en un problema social, como es mi caso. Quién puede, con alguna persona con quien quiere tenderte la mano, aunque a veces no saben porque creen que quieres que te den la solución. Desahogarme es lo que me habría hecho falta, hablarlo con más naturalidad...pero no ha podido ser en mi caso", se lamenta. Tras pasar todo esto, y en su nueva vida, ha sido consciente de lo que no quiere que se vuelva a repetir.