Ana María Aldón confirma que vuelve a estar ilusionada: "Siento mariposas"

Ana María Aldón está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor. Seis meses han pasado desde su divorcio de José Ortega Cano y ella misma ha confirmado que vuelve a estar ilusionada. La diseñadora es una mujer nueva y está pasando por una nueva etapa de su vida en la que quiere salir a pasárselo bien. Con una sonrisa que la ha delatado por completo, la colaboradora de 'Fiesta' ha revelado que hay un hombre que le hace muy feliz.

"Puedo decir que sí, que siento alguna que otra mariposa en el estómago", decía mientras visitaba una tienda de ropa de baño. Ana María Aldón sabe que tiene un difícil reto por delante puesto que le "da miedo" quedarse enamorada de la persona en cuestión "antes de que ocurra". "Una vez que pasa, el miedo se va perdiendo, pero puede que esté hablando demasiado", insistía. La colaboradora de televisión está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida y reconoce que quiere sentirse deseada y amada, algo que le pedía a José Ortega Cano meses antes de que firmaran su divorcio. "Quiero sentirme todo lo que acaba en ada", bromeaba. Sobre si se ve nuevamente casada, Ana María Aldón es muy clara y deja la puerta abierta: "Si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso". Está claro que la diseñadora está disfrutando a lo grande del nuevo capítulo de su vida, lo hace ilusionada y sin desvelar muchos detalles. "Puede que más adelante cuente algo, por ahora os digo que estoy muy feliz", admite.

Por el momento, no se sabe la identidad del hombre que le ha robado el corazón a Ana María Aldón. Hace unos días, Amor Romeira aseguraba que esta persona era el cantante de bachata José Miguel. Sin embargo, aunque sí habían quedado en varias ocasiones, no tenían ninguna relación. "Nos conocimos un día que coincidimos, pero no heos estado nunca solos. Es muy joven y tiene que buscarse una persona de su edad. No es mi ilusión, que quede claro. Tengo gente interesada en mí, no lo voy a negar...", se justificaba.

La reacción de Gema Aldón a la nueva ilusión de Ana María Aldón

Mientras que Ana María Aldón está en Honduras, es su hija, Gema Aldón, quien ha cogido su testigo en 'Fiesta'. Al escuchar las palabras de su madre, la joven ha asegurado que no era conocedora de la nueva ilusión de la diseñadora, aunque se muestra muy feliz por verla contenta y con una sonrisa. También es consciente de que probablemente no haya compartido nada con la familia pues preferirá asegurarse de que la relación va a buen término.