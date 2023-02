Hace tan solo unos días que Ana María Aldón y José Ortega Cano firmaron su divorcio. Ambos arrancaban una vida por separado después de una década unidos sentimentalmente. La diseñadora está ilusionada con esta etapa y ha confirmado que el torero está invitado a ver su nuevo hogar. Una visita que realizará próximamente.

"He estado esta mañana con él", reconocía la andaluza en el programa 'Fiesta'. Asimismo indicaba que Ortega Cano tiene previsto ir a ver su casa. "Yo se lo propuse en su día y sabe que cuando quiera puede ir. Él me ha dicho que desea ver dónde vive su hijo", ha subrayado. Y es que la expareja tiene la custodia compartida del niño que tienen en común, José María, de 9 años, pero el pequeño tiene fijada la residencia en esta nueva casa que está situada en el municipio de El Casar, Guadalajara.

Ana María Aldón, feliz en su nuevo hogar

La diseñadora arranca esta ilusionante etapa lejos de Ortega Cano y no oculta que comienza a tomar las riendas de su nueva vida. Ha querido que la vivienda se ajuste a su forma de ser. "Tiene un estilo contemporáneo. No es totalmente actual, pero sí contemporánea". Se ha mostrado feliz ante este momento de su vida. "Tengo que decir que hace diez años que yo dejé mi casa propia para convivir con otros. Ahora vuelvo a tener las mismas manías que tenía hace diez años. Con los días voy comprobando que voy a peor. No dejo ni una taza en el fregadero, ni una miguita en el suelo y todos los días recojo la ceniza de la chimenea".

La andaluza ha subrayado durante esta última intervención televisiva que el 2022 fue un "año horribilis" para ella. "He pasado algunos de los peores momentos de mi vida. No quería vivir, pero quién me iba a decir en el mes de junio que iba a dar este paso tan importante. No se puede imaginar nadie lo que he pasado y todo el esfuerzo y el sacrificio que conlleva esto". Ana María Aldón aprovechaba para lanzar un mensaje a la audiencia: "Se puede. Se lo digo a todas las personas que están pasando por momentos duros. Tenemos que poder".