Ana María Aldón no puede más. El enfrentamiento público y en directo que mantiene con su hija Gema Aldón ha disparado un problema de salud del que pocos sabían. Ni siquiera muchos de sus compañeros de trabajo. La ex mujer de José María Ortega Cano ha confesado que padece una afección en el corazón en 'Fiesta', programa de Telecinco en el que colabora. Hasta su jefa, Emma García, se ha quedado bastante sorprendida con esta revelación hasta el punto de preguntarle si estaba bien.

Gema y Ana María Aldón llevan desde finales de septiembre sin tener contacto. Así lo confirmaba la joven en su momento y ha ratificado su madre este jueves 12 de octubre en el magacín de Mediaset. Un distanciamiento que parece que ninguna de las dos mujeres está dispuesta a revertir y que tiene su origen en el compromiso de la ex de Ortega Cano con su novio Eladio.

A esto se suman una declaraciones que, supuestamente, realizó Ana María tras enterarse de que Gema sube contenido a una reconocida web para adultos. Para rizar todavía más el rizo, madre e hija han protagonizado un sonado cruce de acusaciones desde entonces en vez de coger el teléfono y llamarse, como sí ha sucedido en otras ocasiones. Una situación a la que Aurelio Manzano ha hecho mención en 'Fiesta' y ha detonado que la andaluza hable del problema de corazón que padece. "¿A ti te sale rentable este juego entre las dos?", le ha preguntado, tajante.

"Yo lo estoy pasando muy mal y llevo mucho tiempo pasándolo mal"

"Yo lo estoy pasando muy mal y llevo mucho tiempo pasándolo mal. Yo tengo un problema de corazón, que eso no lo cuento, y me está afectando", comenzaba relatando Ana María, ante el silencio del resto de colaboradores. "Lo tengo desde el embarazo de mi hijo. Y me encuentro a veces con las pulsaciones en 180 o las tengo en 43. Me dan bombazos y no se qué hacer. Debería ir a revisiones, que lo he dejado. Yo no puedo estar así", confesaba, muy agitada.

Sus palabras han caído como un jarro de agua fría, hasta el punto que Aurelio Manzano ha acabado pidiéndole perdón por dudar de ella. Ha sido entonces cuando la también diseñadora ha sacado a colación la delicada situación mental que arrastra desde hace años y le alejó de la televisión en agosto de 2022. "Aparte, yo tengo mi problema de la cabeza. Yo tengo un problema de salud mental y tengo que convivir con eso todos los días. Y a veces me cuesta mucho salir adelante", ha declarado.

Sobre la posibilidad de llamar a su hija y hacer las paces, la madre de Gema Aldón no piensa dar el primer paso. Eso sí, le ha tendido la mano para que se reencuentren en el cumpleaños de la madre de Ana María, que tendrá lugar la semana que viene.