Ana María Aldón confiesa cuándo decidió separarse de Ortega Cano

Ana María Aldón ha abandonado 'Fiesta' para comenzar una nueva aventura en televisión: 'GH Dúo'. Dentro de la Casa de Guadalix se ha sincerado con sus compañeros y ha hablado de la última etapa de su vida, también de su matrimonio con José Ortega Cano. La de Sanlúcar de Barrameda ha explicado el momento en el que decidió que ella y el diestro debían tomar caminos separados.

La colaboradora ha vuelto a hacer hincapié en lo importante que supuso para ella su participación en 'Supervivientes 2020'. Un punto de inflexión en el que aprendió muchas cosas y se dio a conocer de forma pública. Fue el trampolín para luego hacerse un hueco en televisión. De aquella experiencia aprendió que la "vida son dos días" y que los quiere vivien "al cien por cien". En su regreso de los Cayos Cochinos de Honduras, Ana María Aldón se percató de que la relación con el torero no era como antes y aunque intentó salvar el matrimonio durante meses finalmente optó por empezar una nueva vida desde cero. Su compañero de reality Efrén compartía su postura. "Yo también prefiero una relación de un mes al cien por cien que una al 50 para toda la vida". Durante esta primera conversación de carácter personal, la andaluza ha recalcado su firme propósito: "La vida son dos días y los quiero al cien por cien".

La nueva etapa en la vida de Ana María Aldón: comprometida con su novio Eladio

La última aventura en televisión de Ana María Aldón acaba de comenzar. A los minutos de entrar en la casa de Guadalix fue sorprendida por su novio con quien se comprometió el pasado mes de septiembre. Este apareció de forma inesperada. "¿Qué haces aquí?", le dijo y acto seguido se fundieron en un romántico beso. El empresario quiso darle ánimos y apoyarla en este reto. Además fue tentado por Marta Flich por si deseaba debutar en un reality. Algo a lo que él respondió de forma tajante. "No. Mira, este no es mi mundo, yo tengo otro tipo de mundo. Os lo agradezco mucho, quiero que se divierta, que participe, que se lo pase bien. Es una super madre, pareja, hermana, que se divierta sobre todo. Yo no valgo para esto".

Durante el estreno de 'GH Dúo', Ana María Aldón volvió a reconocer que está muy enamorada de su prometido. "Mucho. Muchísimo", respondía a la presentadora. Incluso llegó a plantearse su participación en el reality por el buen momento personal que atraviesa. "¿Qué hago yo aquí con lo maravillosa que es mi vida fuera? Soy una persona muy afortunada. Tengo una persona a mi lado que es mi complemento perfecto. ¡Cómo me cuida! Es una gran persona".

El resurgir de Ana María Aldón: de su difícil divorcio de Ortega Cano a su nueva vida junto a Eladio

A principios de 2023, la diseñadora firmó el divorcio de José Ortega Cano. Lo hizo tras una época tremendamente complicada en la que ella misma confesó haber tocado fondo. A consecuencia de las desavenencias familiares y la exposición que tuvo el tema precisó tomarse un tiempo de descanso y se apartó de los focos de la televisión. El inicio de una nueva etapa en la localidad de El Casar, Guadalajara, donde se compró una casa, supuso un auténtico resurgir para ella. Se mudó junto a su hijo pequeño, José María, y volvió a coger las riendas de su vida.

Respecto a lo profesional, esta última etapa ha estado cargada de ilusionantes proyectos, entre ellos, una tienda online en la que Ana María Aldón vende su propia ropa. A esto se une un nuevo desafío en 'GH Dúo' que ha iniciado con un único temor: "Tengo miedo de lo que dejo fuera. Él me ha dicho que se va a portar muy bien", afirmaba recientemente. Meses después de divorciarse, la andaluza conoció a Eladio de forma casual. La diseñadora está muy enamorada y tiene planes de boda. Él sorprendió a su chica entrando por teléfono en el programa 'Fiesta' donde le pidió matrimonio.