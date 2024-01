Ana María Aldón cierra su tienda

Ana María Aldón se convertía en concursante de ‘GH DÚO’ y pillaba a todos por sorpresa después de decir hace meses que estaba centrada en su nueva faceta como empresaria. En la etapa más dulce de su vida, la colaboradora de televisión abría una tienda online para vender su propia ropa. Sin embargo, tal y como ha podido conocer SEMANA en exclusiva, la ha cerrado.

En noviembre de 2023, Ana María Aldón lanzaba su página web, un proyecto ilusionante creado para vender su propia colección de ropa y ayudar así a muchas mujeres. Sin embargo, tal y como ha conocido esta revista, la diseñadora de moda ha cerrado la tienda por culpa de su entrada en ‘GH Dúo’. Era la propia colaboradora de televisión quien le explicaba a esta revista que debido a su próxima aventura en la pequeña televisión no podía hacer frente a los pedidos de sus clientes. Es por ello que la página web se encuentra actualmente en mantenimiento. “Ya no se pueden hacer pedidos porque entro en ‘GH’ y no hay nadie en la tienda, solo trabajo yo. A la vuelta voy a venir súper cargada de energía y con más ganas que nunca”, nos decía la propia Ana María después de comprobar que no se podían comprar prendas.

En la tienda de Ana María Aldón se podía encontrar una amplia gama de prendas que estaban ideadas para hacer outfits tanto para un día normal de diario como para un importante evento. Podíamos encontrar unos modernos vaqueros dorados por 49,50 euros, hasta elegantes abrigos por 59,90 euros. Precios asequibles y para todos los bolsillos para conseguir que sus clientes “puedan expresar su personalidad y destacar entre la multitud”. Eso sí, no podemos encontrar de todo en su tienda puesto que ella pasa el filtro de los artículos que pone en la venta. Los tejidos, patrones y formas son de lo más importante para la madre de Gema Aldón.

Ana María Aldón llegó a platearse abandonar la televisión por su tienda

No cabe duda de que este proyecto era de lo más especial para Ana María Aldón. De hecho, ella misma se llegó a platear seguir en televisión con tal de dedicarse en cuerpo y alma a su pasión, que es la moda. “Quiero dedicarme a lo que yo conozco, el mundo de la moda, patrones, tejidos. Ayudar a otras personas que buscan la ayuda en mí", llegó a expresar ella misma en una de sus intervenciones en ‘Fiesta’. Hay que mencionar que su chico, Eladio, fue la que la animó a hacer este emprendimiento. Ella misma reconoce que el empresario ha sido su mayor apoyo y el impulsor de que pudiera cumplir con uno de sus sueños. Será después de su paso por 'GH Dúo' cuando retome su negocio.