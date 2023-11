Ana María Aldón celebra su 46 cumpleaños junto a Eladio pidiendo un único deseo

En un momento inmejorable, así ha soplado 46 velas Ana María Aldón. La diseñadora, que coincidiendo con el fin de semana de su aniversario recibió su anillo de pedida por parte de su novio Eladio, ya piensa en su traje de novia. "Tengo algo en la cabeza y no va a ser un traje al uso. Tengo clarísimo que lo voy a diseñar yo", explicaba. Además, con motivo de esta fecha marcada en rojo en el calendario ha desvelado el único deseo que le pide a la vida.

Las cámaras del programa 'Fiesta', en el que colabora los fines de semana, han sorprendido a la andaluza en su hogar. No dudaba en atender a un reportero y recibir la felicitación de sus compañeros. También aprovechaba para desvelar el deseo que ha pedido al soplar las velas. "Que me dure mucho este momento de mi vida. Jamás imaginé estar como estoy ahora mismo. Estoy muy feliz", ha reconocido. Añadía que espera continuar muchos años de esta manera. "Espero seguir así". Unas significativas palabras tras una etapa muy convulsa que estuvo marcada por un complicado proceso de divorcio de José Ortega Cano, el padre de su hijo pequeño. La andaluza firmó el divorcio en enero de este mismo año tras meses de mediática crisis sentimental.

El reciente compromiso de Ana María Aldón con su novio Eladio

Tan solo cuatro meses después de iniciar su historia de amor, Eladio sorprendió a la colaboradora entrando en directo en televisión y pidiéndole matrimonio. Ahora ha llegado la pedida de mano de forma oficial y un bonito anillo de compromiso. Una joya valorada en 2.500 euros de oro blanco de 18 kilates, diamantes de talla brillante y peso de un kilate en piedra. Él sorprendió a Ana María Aldón cuando se encontraban tranquilamente en casa con una botella de champán y música romántica. Puso la canción 'Nunca te olvidaré' de Enrique Iglesias. "Empecé a temblar. No podía hacer nada, no articulaba palabra. No podía ni hablar", contaba emocionada la de Sanlúcar de Barrameda.

La exmujer de Ortega Cano no se imaginaba esta sorpresa que ha coincidido con su cumpleaños. "Anoche comenzó un compromiso serio y firme. No han pasado ni 24 horas. No me lo esperaba. De hecho yo estaba en pijama". No oculta que está en un momento inmejorable y desea seguir así, tendremos que esperar para saber la fecha de su próxima boda. Esta gran noticia también la ha compartido con sus seguidores en redes y lo ha hecho junto a unas tiernas palabras que reflejan lo enamorada que está. "Brotaba el amor en nuestra mirada entendiendo que en ese momento comenzaba un camino juntos hacia un futuro lleno de amor y complicidad. Por eso y por un millón de cosas más: ¡¡SÍ!!! ¡¡QUIERO!!".

Ana María Aldón afronta importantes cambios en su vida: de su compromiso a su nuevo negocio

Este 2023 será un año que la colaboradora difícilmente podrá olvidar. En junio confirmó que estaba conociendo a un hombre y reconoció estar feliz. "Me siento la mujer de su vida. Me hace sentir que soy su prioridad", indicaba. Cuando le pidió matrimonio en directo, Ana María Aldón explicó que estaba segura de la decisión que acababa de tomar. "Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero".

La diseñadora ha contado que se plantea dejar la televisión aunque, por el momento, está compaginando su trabajo delante de los focos con su nuevo negocio: una tienda online. Una aventura profesional que le hace especial ilusión ya que la moda es una de sus grandes pasiones."Quiero dedicarme a lo que yo conozco, el mundo de la moda, patrones, tejidos. Ayudar a otras personas que buscan la ayuda en mí". Se está convirtiendo en la mejor abanderada de su tienda luciendo sus modelos en televisión y promocionando las prendas que selecciona minuciosamente a través de su perfil de Instagram. En este nuevo reto también cuenta con el apoyo incondicional de su prometido, Eladio.