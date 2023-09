Una semana después de anunciar su compromiso de boda con su novio Eladio, Ana María Aldón se ha pronunciado sobre cómo ha caído la noticia en la familia de su exmarido, José Ortega Cano. La diseñadora se ha mostrado muy cabreada con la hija del diestro, todo a raíz de su reacción sobre su futuro "sí, quiero". "Ha dicho que sea feliz y deje de joder. Yo no estoy jodiendo a nadie, solo estoy haciendo mi vida", afirmaba.

Visiblemente indignada, la andaluza indicaba en el plató del programa 'Fiesta' que tan solo desea emprender una nueva vida. "Solo quiero que me dejen ser feliz como yo dejo a los demás ser feliz". También reconocía que no ha hablado con el torero sobre el tema, pero ha podido ver en vídeos la reacción de Gloria Camila. "La verdad es que me molesta la respuesta. No soy yo la que tenga que dejar de joder. Nos llevamos muy bien y todo está conforme con respecto al niño. Yo tampoco entiendo por qué ha dicho eso. Todo el mundo está contento y está feliz".

Ana María Aldón estalla contra Gloria Camila

Hace pocos meses, la diseñadora coincidió con la hija del torero. "Nos saludamos de forma cordial. Estaba el pequeño delante y todo fue cordial", explicaba. Respecto a la opinión de la joven sobre su nueva relación, Ana María Aldón es tajante: "Todos sentimos. La que soy prudente soy yo. Yo sí que soy prudente. Yo no estoy jodiendo a nadie", reiteraba.

Ana María Aldón también se ha manifestado sobre las recientes declaraciones de su hija, Gema Aldón, quien no aprueba su boda. "No esperaba estas palabras porque yo he hablado con ella. Ella sí me ha dicho que lo ve muy precipitado. Yo no me voy a casar mañana, pero soy muy feliz". La joven le ha dicho a su madre que se tome un tiempo para reflexionar sobre el enlace. "No le he ofrecido mi enhorabuena. Siento que se está equivocando. Ambos, mi madre y Eladio, provienen de relaciones anteriores que no fructificaron, y eso, sumado a que hay hijos de por medio, lo complica todo".

1 de 5 Ana María Aldón tiene planes de boda con su novio Eladio 2 de 5 La pareja lleva cuatro meses de romance 3 de 5 La diseñadora se ha enfadado por la reacción de Gloria Camila a la noticia de su compromiso 4 de 5 "La verdad es que me molesta la respuesta" 5 de 5 La colaboradora firmó el divorcio de Ortega Cano el pasado mes de enero