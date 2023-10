La relación entre Ana María Aldón y su hija mayor, Gema Aldón, lleva semanas en el punto de mira. La raíz del enfrentamiento fueron las declaraciones que realizó la joven sobre la próxima boda de su madre con su novio Eladio. A lo que hay que añadir el perfil que se ha abierto la exconconcursante de 'Supervivientes' en una conocida red social para adultos donde comparte fotos subidas de tono. La diseñadora ha aclarado en qué punto está la relación con su hija.

"Yo no me enfado con mi hija porque ella se abre un perfil en una red social para adultos. Yo dije que las decisiones que tomara las iba a respetar como si se metiera a actriz porno. Al final todo esto son malos entendidos que nos han llevado a estar un tiempo distanciadas. Afortunadamente se ha solucionado como era de esperar", ha explicado durante su intervención en el programa 'Fiesta'. Madre e hija se reencontraron en el cumpleaños de la progenitora de Ana María Aldón al que esta última fue acompañada por su actual pareja, Eladio. "Al cumpleaños yo iba con pies de plomo. Lo más importante era mi madre. Partiendo de ahí yo sabía que iba a estar mi hija. Reconozco que estaba nerviosa. Estuvimos muy bien, nos saludamos y me comí a besos a mi nieta que estaba preciosa".

Ana María Aldón confirma la reconciliación con su hija Gema Aldón

La colaboradora ha explicado que no existen tiranteces entre su hija Gema y su actual pareja. "Ambos se vieron y se saludaron. Hemos estado hablando y la conversación ha sido fructífera. Gracias a Dios ahora hemos vuelto a hablar, puedo decir que hay reconciliación y estoy muy contenta por ello porque mi hija es lo más importante de mi vida y lo que más quiero. Yo he sufrido mucho con ella y las dos lo hemos pasado mal".

Respecto a las tiranteces que han vivido en los últimos meses, Ana María Aldón indicaba que en ocasiones su hija se equivoca. "Ella piensa que su verdad es su sinceridad. Tú puedes ser muy sincera y yo ser igual de sincera que tú, pero a veces no es necesario serlo tanto". Además, subrayaba que ella debe ser el mejor ejemplo para la joven. "Tiene una edad, 28 años, en la que todavía tiene cosas por aprender y por valorar". Todas las desavenencias quedan olvidadas: "Creo que mi hija se ha equivocado pero yo la perdono, es mi hija y es mi deber. Es verdad que en algún momento yo he discutido con mi hija, nos hemos distanciado, pero no es lo habitual".

La exmujer de José Ortega Cano, de quien se divorció a principios de este año, también se ha pronunciado sobre cómo ve Eladio estos conflictos familiares. "Él es un señor adulto, que también tiene familia, entiende que yo soy madre igual que él es padre. Eso es lo primero y que tiene que haber tranquilidad". Unas palabras con las que zanjaba esta polémica familiar.

La diseñadora responde a las críticas sobre las condiciones en las que vive su madre

Otro tema controvertido al que ha tenido que responder Ana María Aldón es el referente a cómo vive su madre. . "Ya le gustaría a mucha gente vivir cómo mi madre con todas las comodidades. Además, yo misma me he encargado de que todo esté bien. Ella vive como una reina en su casa", aseguraba visiblemente indignada con ciertos comentarios que se han vertido en las redes sociales.

"Es muy feo que se tomen la libertad de decir dónde vive mi madre, porque ella vive en las mejores condiciones. La gente escribe estas barbaridades con la intención de hacer daño y créeme que lo consiguen", ha insistido durante su intervención en 'Fiesta'. Asimismo ha indicado que no es justo que su familia tenga que aguantar todo esto. Ha recordado que su progenitora tiene seis hijos que velan por su bienestar y seguridad. "No le falta de nada".

Todo esto a consecuencia de ciertos comentarios de seguidores que cuestionaban a la diseñadora como el siguiente: "Vergüenza me daría dejar vivir así a mi madre con todo el dinero que se guarda en el bolsillo".