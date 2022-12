Ana María Aldón se ha sometido a una regresión hipnótica en el programa ‘Fiesta‘. Una sesión en la que ha vuelto a vivir algunos de los capítulos más difíciles de su vida, entre ellos, el duro parto de su hija mayor, Gema. Un episodio que vivió en completa soledad temiendo por la vida del bebé. Cuando nació su segundo hijo, José María, fruto de su matrimonio con José Ortega Cano revivió algunas sensaciones ya que el torero estaba en prisión. «Otra vez sola con un hijo. Me volvía a ver sola con una criatura».

Por primera vez, la diseñadora se ha pronunciado sobre este episodio tan duro de su vida. Se sintió completamente sola la noche en la que dio a luz siendo una adolescente. «Ese fue otro trauma muy gordo. Yo esperaba toda la noche que vinieran mi madre, mis hermanas… Tenía solo 17 años. Me dejaron sola, cada uno por sus motivos. Mi madre estoy segura que le hubiera gustado estar a mi lado, pero mi padre vivía entonces. El padre de mi hija sí que estuvo la noche del parto, pero yo estuve muchas noches sola en la silla de un hospital llena de puntos».

Ana María Aldón se sincera

Un complicado episodio que Ana María Aldón nunca había contado públicamente. «La niña tenía un problemita de corazón y no sabía si iba a sobrevivir. No sabía lo que era peor, si que la niña tuviera un problema o que una doctora me hablara así. Me sentía tan mal». La de Sanlúcar de Barrameda ha explicado que nunca ha encontrado el momento de explicarle lo que vivió a su primogénita. «Mi situación era muy dura. Yo cuando mi hija se quedó embarazada me la traje a Madrid. Cuando mi nieta nació la que estaba en el parto fui yo».

También ha recordado cómo volvió a sentirse sola cuando nació su hijo pequeño en un momento de gran exposición mediática. «El dolor de verme sola y de dejar al padre de mi hijo donde lo dejé. Aquella situación fue horrorosa. Volvía a verme sola con otro hijo». Cabe recordar que el diestro se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Zuera, Zaragoza. Además, la colaboradora ha repasado otras situaciones complicados del pasado. «Soy mucho más fuerte de lo que mucha gente piensa. Hasta yo misma», señalaba visiblemente afectada por la sesión de regresión.

Una infancia marcada por el maltrato

Ana María Aldón ha reconocido que en su niñez los malos tratos fueron una constante. «He vuelto a sentir ese dolor físico. Los verdugones, la sangre, eran como latigazos. Ese dolor que te escuece. El emocional viene después». La diseñadora es la pequeña de seis hermanos. «Quizás yo he sido la que menos lo he vivido por edad. La protección era el colchón, debajo de la cama. Era un día sí y otro también. Cada uno corría para un lado. Es tan doloroso que entre los hermanos evitamos hablar del tema».

Asimismo ha echado la vista atrás para recordar que con 18 años llamó a la policía para denunciar a su progenitor. «Me siento bien de haberlo hecho. Nadie lo había hecho». A pesar del dolor que continúa guardando, ha querido sacar la cara por su padre y la dura realidad que a él le tocó vivir. «Tengo que decir algo y es muy importante. Yo fui niña y sufrí esas consecuencias de otro niño, que con seis meses se quedó huérfano. A su padre le fusilan en la guerra. Mi padre sufrió unas consecuencias muy duras. No quiero justificarle, pero intento comprenderle».