Ana Luque estalla contra los que se meten con su celulitis en la cara

Ana Luque está que trina. Y no es para menos. La exconcursante de 'Supervivientes' ha dicho "hasta aquí" después de recibir numerosos comentarios hirientes que le critican por hacer un uso desmedido de los filtros de Instagram y la cuestionan sobre el aspecto de su cara. Ni se ha engordado ni se ha operado ni nada parecido. La examiga de Olga Moreno sufre celulitis en el rostro, una infección causada por bacterias que provoca la inflamación de esta parte del cuerpo. Sin pelos en la lengua, ha cargado contra todos esos usuarios (según ella, la mayoría, mujeres) que utilizan sus redes sociales para meterse con ella.

Vídeo: @analuque.cf

Ana Luque: "No tenéis vergüenza"

En un vídeo que ha colgado a través de sus redes sociales, Ana se dirige mirando a cámara, muy enfadada, a todos esos haters, que han debido ser muchos, que la acusan de haberse hecho algo en la cara. Esta ha sido su contundente reacción. Comienza de la siguiente manera: "Desesperada estoy. Que si 'Ana estás mas gorda. Que si te has puesto pómulos. Que si te has infiltrado algo... Lo que tengo es una infección en la cara. No tengo otra cosa. Estoy harta de que me pongáis que estoy más guapa al natural sin filtros. Me pongo filtros porque mira que inflamación tengo".

Pero ahí no ha quedado la cosa. Su indignación iba a más tras reconocer abiertamente que padece de celulitis en la cara. "Ya está bien de humillar y de tratar tan mal a las personas. Es que da una pena en la sociedad en la que estamos criando a nuestros hijos. Sois crueles y la mayoría sois mujeres. No tenéis vergüenza. No me he infiltrado nada desde hace años. Solo me infiltro vitaminas. Y me ha sucedido esto como le puede suceder a cualquier personas. Malvadas, que sois malvadas", sentenciaba tajante.