Ana Illas, pareja de Ángel Cristo Jr: "Bárbara Rey se entera hoy de que su hijo ha intentado quitarse la vida"

Tras el demoledor testimonio de Ángel Cristo Jr., su pareja, Ana Illas, ha decidido romper su silencio. "No podía seguir callando. Necesitábamos que se enterara hasta su propia familia de lo que Ángel ha callado y ha vivido". La novia del hijo de Bárbara Rey ha explicado en 'De Viernes' que este ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones.

"Hay un punto de inflexión este verano. Él ya no puede más. Tenía demasiados frentes abiertos. Sentí mucho miedo por él. Si Ángel no cuenta su verdad, no sé si lo tendría aquí conmigo", así ha comenzado Ana Illas su primera entrevista en televisión. Enseguida ha entrado en detalles de cómo en 2009 Ángel Cristo Jr. pensó en acabar con todo después de regresar de Boston donde cursaba estudios de música. "Cogió una pistola de su padre. Se montó en su coche. Se fue a un descampado e intentó quitarse la vida. Agarró la pistola y disparó. Gracias a Dios la bala no salió. Esto es lo más difícil que Ángel ha tenido que contar. Para yo entender muchas cosas creo que se atrevió esa noche después de la pelea que tuvo con su madre. Siempre he dicho que fue una tontería que se fue de las manos. Esa noche encontré a otro Ángel, éramos compañeros de trabajo, y lo que a mí me salió en ese momento fue protegerlo. Estaba pasando un momento delicado".

La novia de Ángel Cristo Jr. habla de otro intento de suicidio: un accidente de tráfico

La novia del hijo de Bárbara Rey ha reconocido que desde que le conoció, cuando ambos eran compañeros de trabajo, se percató que existían otras cosas graves que ocultaba. "Había algo más". También fue testigo de distintos episodios en los que se convertía en un "niño indefenso, tembloroso y con miedo. Ahí me doy cuenta que hay algo detrás". El segundo intento de suicidio se produjo cuando conducía su vehículo por Madrid. "Me dijo que dejó que el coche se fuera. Creo que Bárbara Rey se está enterando hoy de las dos veces", añadía.

Ana Illas ha contado, además, que pocos conocen que Ángel Cristo Jr sufrió un ictus. "Tiene poca movilidad en su mano izquierda, tiene baches y le cuesta acordarse de cosas. Le cuesta organizar las ideas. Todo esto es consecuencia a todo ese estrés que ha vivido".

Durante esta entrevista, la novia de Ángel Cristo Jr. también se ha pronunciado sobre Sofía Cristo. "Siempre le tendré cariño. Son unos supervivientes y unos guerreros. No vengo aquí a juzgar a nadie. Me preocupa Sofía porque le tengo mucho cariño. A Ángel le dio un ictus porque ha tenido todos esos episodios. El mantener una actitud defensora -que la entiendo- por una madre se puede llegar hasta donde ha llegado Ángel. Me da miedo por todo lo que ha pasado".