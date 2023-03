Ana Guerra, sobre la salud mental: "Llevo tres años en terapia"

“Socialmente da vergüenza hablar de estos temas”, reconocía Ana Guerra en el programa 'Plan de tarde' de TVE. La cantante ha explicado que lleva mucho tiempo trabajando con especialistas para superar sus miedos. “Yo soy una tía que tengo un montón de miedos y un día me di cuenta de que mi personaje se había comido a mi persona”.

La canaria, de 29 años, que se dio a conocer en 'Operación Triunfo 2017', ha explicado que en su momento sintió que su cuerpo había "petado. He necesitado muchísima ayuda. Llevo tres años en terapia. Igual que te cuidas la alimentación y el cuerpo. Vas a un gimnasio y trabajas, la mente tiene que estar igual", ha subrayado. En el espacio que presenta Toñi Moreno también ha intervenido Natalia Rodríguez, la benjamina en la primera edición de 'OT', quien ha expuesto sus problemas de salud mental. "A mí me llegaron a diagnosticar depresión. Yo lo he pasado realmente mal. Nunca he sido de hablar porque era como un tema tabú". Los síntomas que le alertaron de que algo iba mal en su vida fueron los siguientes: "Ves que no te levantas de la cama, ves que tu casa está hecha una mierda y no eres capaz de vestirte y no quieres comer. Estás en una esquina del sofá y lo ves todo negro. No eres capaz ni de ver la tele, ni leer un libro, ni de levantarte, incluso ir al baño. En ese momento dije: '¡Guau! Ya no puedo más'".

Los problemas de Ana Guerra

No es la primera ocasión en la que Ana Guerra se pronuncia sobre sus problemas de salud mental. Ya lo hizo junto a Alberto Chicote en el programa 'Fuera del mapa'. En este espacio hizo balance de cómo cambió su vida a raíz de hacerse conocida. "Tenía un séquito de personas que me perseguían, de gente que lloraba al verme y que se desmayaba en mis conciertos. Después de eso, es difícil poner los pies en la tierra de nuevo". Recordaba aquella etapa como frenética en la que no paraba ni un solo momento: "Cuando no estaba en un sitio trabajando, estaba en otro. No me daba tiempo a pisar el suelo".

Aunque fue una de las artistas más sonadas de su edición de 'Operación Triunf0' cuando salió de la Academia los resultados no afloraron como se esperaba: "Cada canción que lanzábamos funcionaba un poquito peor que la anterior. No alcanzábamos el éxito que queríamos tener". Todo aquello unido a su autoexigencia provocaron ciertos problemas. "Si yo alcanzaba los objetivos que quería, me comía la vida, pero si quedábamos por debajo de lo que esperábamos, sentía que era un fracaso y me ponía muy triste". De esta manera sufrió importantes vaivenes a nivel personal. "Pasaba de ser la mujer más feliz del mundo a ponerme a llorar".