La curiosa reacción de Ana Guerra a la ruptura de Aitana y Yatra

Ana Guerra vive uno de sus mejores momentos, tanto en lo profesional como en lo personal, y es que está a un paso de darse el 'sí, quiero' con el músico y actor Víctor Elías. Su corazón está contento, de eso no cabe duda, lo que desconocía es que el del que era su amiga en OT, Aitana Ocaña, no lo está tanto... La propia Ana ha confesado que no sabía que Aitana y Sebastián Yatra habían puesto fin a su relación, una noticia que ha recibido en la Gala Benéfica de Spotify: "Vaya por Dios, no sabía nada", confesaba este martes 12 de diciembre.

Vídeo: Europa Press

Aitana ha confesado que lo está pasando muy bien llorando mientras baila en los conciertos, algo en lo que coincide su compañera, en que es una manera de sanar muy buena: "Al final, la música, para todo los que nos dedicamos a esto, es terapéutica, tanto en llorar como en disfrutarla". Aunque Ana y Aitana han alejado un poco sus caminos, siguen manteniendo una buena relación tras su paso por la academia de Operación Triunfo, un programa que ha regresado este año gracias a Prime Video y que Ana Guerra confiesa no estar siguiendo: "Me remueve demasiado. Me remueve un montón de sentimientos, de emociones, de nostalgia y prefiero estarme tranquilita. No me siento preparada para verlo".

Su nuevo EP, dedicado a Víctor Elías

La cantante ya ha lanzado su nuevo single 'No me sabe a nada', donde rinde homenaje a sus seguidores más fieles y este mismo viernes saca el EP 'Érase una vez', donde habla de su futuro marido, Víctor Elías. Así que, "se viene un final de año movidito", confiesa. "Sacaré la siguiente al principio del próximo año, todo lo que queda, como para terminar el puzzle para podernos ir de gira", anuncia.

A ella le va divinamente en el amor y está a punto de casarse, pero no solo Aitana está viviendo una etapa de cambios y despedidas, también otros rostros como Carmen Otte, plantada en el altar por su novio Juan Ortega. Cuando la canaria se ha enterado de la noticia le ha parecido "muy feo": "Tú puedes tener la duda pero plantar, no. Una conversación, no sé, no sé cómo ha sido, que no me meto en la vida de nadie". Ana Guerra asegura que, si le pasara a ella y Víctor no acudiese al altar, "creo que me casaría conmigo misma para el resto de mi vida, en ese momento. Me doy un 'sí, quiero' a mí misma y tiramos para delante". Esperemos que no tenga que pasar por eso, desde luego, pero de ocurrir, Ana Guerra tiene muy claro que sacaría su lado más duro y haría frente a la situación con la cabeza bien alta.