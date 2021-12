El noviazgo entre Ana Guerra y el actor Miguel Ángel Muñoz llegó a su fin en el verano de 2020, después del confinamiento. Aunque ya ha pasado un año y medio desde que tomaron rumbos distintos, la cantante y el actor siguen manteniendo una excelente relación. Prueba de ello es que la ex ‘triunfita’ no quiso perderse el estreno del proyecto más personal del madrileño: ‘100 días con la Tata‘, un documental en el que el intérprete cuenta cómo fue la convivencia con Luisa Cantero, la «tata» que lo cuidó durante su infancia, durante los 99 días que duró el aislamiento tras el estallido de la pandemia.

Ana Guerra, a Miguel Ángel Muñoz: «Te admiro»

En su reencuentro con su ex, la canaria le ha dedicado unas bonitas palabras con las que ha manifestado lo bien que se siguen llevando. «Feliz de estar en el estreno de “100 días con la Tata” un documental lleno de valores y con un mensaje más que necesario», ha escrito en un post en su perfil de Instagram. «Gracias @soylatatareal por ser tan inspiradora. Gracias @miguelamunoz por perseguir tus sueños y hacer del mundo un lugar mejor. Te admiro».

Miguel Ángel Muñoz se ha estrenado como director de cine en un proyecto muy personal que refleja cómo es pasar las 24 horas del día con un anciano. En su caso, ha puesto todo su cariño en esta película documental, por la que ha recibido el premio Forqué. Se trata de un trabajo audiovisual que ya había pensado una década atrás. “Me di cuenta de que los valores que transmitía eran muy importantes para contarlos”, ha confesado. La historia que cuenta en su cinta recorre la biografía de su protagonista, Luisa Cantero, de 97 años.

Muñoz siempre ha aprendido importantes lecciones de su ‘tata’, «que hasta con la edad que tiene, no se le pone nada por delante, dice que sí a todo, tiene ganas de seguir viviendo y teniendo emociones muy especiales. Me sigue acompañando en el camino como cuando era pequeño”. Asimismo, ha destacado lo importante que es valorar a las personas que queremos: «Quiero creer que cuando una persona ha formado parte de tu vida y de lo más profundo de ti, de tu ser y de tu vida, es necesario que continúe en ella. Si no nunca la habrías elegido”.

En el estreno de su documental, el hijo de la vidente Cristina Blanco ha agradecido la presencia de Ana en el acto. Se siente agradecido de lo bien que siempre habla de su trabajo y segura que entre ellos hay “siempre cariño. Un lazo del que ambos jóvenes han dado fe con sus imágenes juntos, relajados y sonrientes, demostrando la amistad que aún les une.