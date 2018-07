Ana Guerra ha sido una de las ‘Triunfitas’ que más éxitos ha cosechado con su música desde que salió de la academia de ‘Operación Triunfo’.

Feliz con su carrera y con su relación sentimental con su pareja, el cantante Jadel, Ana Guerra ha tratado de centrarse en su profesión y mostrarse discreta con su vida privada.

Pero la fama conlleva situaciones que no siempre resultan cómodas para los protagonistas. Los rumores de una ruptura entre Ana Guerra y su novio, Jadel, han ido creciendo en los últimos días. Ahora, además, algunos medios están relacionando a la cantante con el actor Miguel Ángel Muñoz. Concretamente ‘LOC’ mencionó al entorno de la cantante como fuente de la confirmación de su ruptura con Jael y posterior romance con Miguel Ángel Muñoz, con quien, aseguran, habrían saltado chispas tras coincidir en el concurso ‘Pasapalabra’.

La contundente afirmación de Ana Guerra

Aunque no suele pronunciarse sobre su vida personal, esta vez Ana Guerra ha querido aclarar esta situación y lo ha hecho en el programa ‘Socialité’: “Eso es mentira, de todas formas, tampoco voy a hablar de mi vida privada. Pero no, no estoy con Miguel Ángel Muñoz”.

Clara y contundente, así ha desmentido Ana Guerra su supuesto romance con el actor. LO que no ha confirmado la cantante ha sido si es cierto que ha roto con su pareja. Sí que es verdad que hace unos días ella y Jadel coincidieron en un concierto de ‘Los 40 principales’ y muchos testigos aseguraron que la frialdad ente ellos fue notable.