El pasado mes de marzo, Ana Fernández quiso compartir con su público una emotiva carta dedicada a su novio, Santi Trancho, fallecido hace siete años en un trágico accidente de tráfico cuando circulaba con su moto. Hacía el escrito más difícil con motivo del aniversario de su pérdida y para dejar claro al mundo que él era mucho más que el novio de la actriz o el cámara de Frank de la Jungla, porque su legado “sigue manteniéndose vivo”. Ahora, en los Premios Fotogramas de Plata, la intérprete se ha enfrentado a las preguntas sobre este aplaudido homenaje que logró emocionar a propios y extraños y que pilló por sorpresa a muchos, pero no a aquellos que están a su lado y saben que su chico sigue vivo en su recuerdo y ella sigue adelante para que se sienta orgulloso de sus pasos allá donde esté.

Vídeo: Europa Press

“Después de todos estos años que no me he manifestado mucho ni he dicho mucha cosa, me apetecía mucho honrar su trayectoria laboral, porque era muy interesante y no solamente que se quedara con el ‘novio de Ana’ o ‘el cámara de Frank’, que obviamente el trabajo que hicieron con Frank de la Jungla les dio ondas y fue muy guay”, comienza a detallar Ana Fernández por qué se arrancó a escribir la carta que acarició el alma de sus seguidores. “Todos siempre hemos tenido pérdidas de alguien, te puedes ir a esos momentos, pero sobre todo el sentirte en un lugar y una situación que te permites poder hablar desde la paz y desde la calma”, y desde aquí se confiesa la actriz con las cámaras en una sentida entrevista que acompaña estas líneas en las que recuerda el amor que perdió de manera trágica en un accidente de tráfico y que le ha marcado de por vida, aunque haya rehecho su vida. Sus palabras sobre Santi Trancho continúan emocionando a propios y extraños. Vea el vídeo.

