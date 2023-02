La 37º edición de los premios Goya no ha estado exenta de polémica. En esta ocasión, ha sido por las duras críticas que ha recibido Berta Vázquez por su cambio físico, que hizo que se convirtiera en Trending Topic en Twitter. Sin embargo, a pesar de esas críticas, también fueron muchos los comentarios de apoyo que recibió la actriz de 'Palmeras en la nieve'. Por si fuera poco, la aparición de Sara Sálamo en la alfombra azul a "cara lavada" y sin maquillaje también suscitó un sinfín de comentarios en la red social del pajarito. Mientras que algunos aplaudían su iniciativa de mostrar la naturalidad delante de millones de espectadores de España, otros se mostraban reacios a su decisión y se mostraron muy críticos con el hecho de que luciera sin maquillaje pero con un vestido de Armani. Sin embargo, la polémica no ha quedado aquí. Ana Fernández se apunta a las denuncias públicas y revela en una carta abierta el hecho de que algunos actores y actrices entren por la puerta de atrás, sin ser vistos, simplemente por el hecho de ser menos conocidos. Esta sería una decisión de organización de los Goya. Así lo cuenta.

Ana Fernández estalla contra la organización de los Goya

"Muy buenas a tod@s. Cómo veo que se están reivindicando tantos temas respeto a los Goya (duras críticas a estilismos, cambios físicos, maquillaje o no maquillaje… ) me animo a añadir otro “tema debate” que se ha vivido este año. El tema “Quién pasa por la alfombra azul”. La prohibición que vivimos un número interesante de actores y actrices, es algo que me parece absolutamente lamentable y que las excusas que se han dado son más lamentables aún (petición previa para entrar en el listado de alfombra roja, ser académico, es decir, pagar la cuota, aunque algunos lo eran y tampoco se les dejó 🧐, si no lo eras o se te había pasado el recibo, no había solución porque tienes que haberlo hecho hace 6 meses… Y no sé cuantas excusas más) todo esto a una semana de la fecha, por lo que los estilismos, los vestidos de los diseñadores que han confeccionado con tanto mimo, los billetes de ave, la noche de hotel ya estaban listos. Así que había que tirar para adelante.. Esta es la respuesta a todos los que habéis preguntado porque no existen nuestras fotografías en la alfombra.

La actriz asegura que entró por la parte de atrás, sin que nadie supiera que estaban dentro

Los Losers entrando por la parte de atrás, sin ser vistos, eso sí, directos a las salas del backstage de distintas marcas (que ellas no tienen la culpa, bastante hacen) como borreguitos, con una sensación de ridiculez, que pena que por el griterío que hay montado no se pueda ni oír la gala en las dos pantallas que hay puestas, ni el discurso de agradecimiento de los compañeros premiados porque supuestamente ¿para qué narices estamos aquí ? Ni nos dejan hacer alfombra porque no les sale de ahí, nos dan durante las 4 horas previas bien de refrigerio para tenernos animados y haciendo vídeos y fotos con los pertinentes # y cuando empieza, como es lógico, el 90 % no hace ni p caso a los premios.. chachi

Lo poco que pude escuchar de la gala me pareció estupendo, enhorabuena a los presentadores y a todos los compañeros premiados. 💛 En fin, una vez dicho, que desahogarse siempre viene bien. Me doy cuenta que solo queda reírse de estas cosas y que por supuesto hay temas infinitamente más importantes. Feliz semana 💛💛", sentencia en su misiva Ana Fernández.