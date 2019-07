Ana Fernández y Adrián Roma todavía no han podido escaparse de Madrid, pero la pareja ha encontrado un plan salvaje con el que empezar a disfrutar del ambiente relajado que se respira en la capital durante los meses de verano. Adri, cantante del grupo Marlon, es un apasionado de Mickey Mouse. Sus tatuajes y sus constantes referencias al ratón animado más famoso del mundo no dejan lugar a dudas, pero ahora ha quedado claro que no es el novio de Minnie el único de la factoría Disney que tiene conquistado su corazón.

Mufasa, Simba, Nala y compañía, es decir, los protagonistas de la película de El Rey León, son otra de las pasiones del músico asturiano, y así lo demostró ayer al acudir con la ilusión de un niño al estreno de la nueva película de la factoría de dibujos. Junto a Ana, que se encuentra en Madrid debido a sus compromisos con ‘Las chicas del cable’, la felicidad de ambos era palpable y dieron buena cuenta de ello en sus redes sociales.

Ana y Adrián son ‘padres’ de una familia perruna formada por cinco miembros: Pepe, Gretel, Once, Margarita y Olivia y en más de una ocasión han aprovechado el altavoz que suponen las redes sociales para protestar públicamente por lo complicado que es para un clan como el suyo encontrar sitios de vacaciones en los que sean todos bien recibidos. Pero también hacen escapadas para dos y, cuando eso ocurre, eligen destinos de moda como las costas de Andalucía y Baleares, donde demuestran día tras día que su relación va viento en popa a toda vela.