Ana Boyer y Fernando Verdasco, de vacaciones con la 'nanny' en Marbella

Ana Boyer y Fernando Verdasco no pueden ser más felices. El matrimonio pasa gran parte del tiempo fuera de España, pero cuando viajan a Madrid no dudan en exprimir al máximo el tiempo con sus respectivas familias. El verano es una época perfecta para ello, aunque no dudan en buscar huecos para irse de vacaciones a sus destinos favoritos. De hecho, unos días antes de acudir a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la pareja viajó a Marbella con sus dos hijos, Miguel y Mateo.

Y la familia estuvo acompañada por la 'nanny', una niñera que tiene una relación increíble con los pequeños, a juzgar por las imágenes que publicamos en este artículos. Ana y Fernando viajan allá donde van con sus hijos, pero es cierto que siempre que pueden se llevan a la niñera que los cuida para así estar algo más relajados. Y más si se trata de unos días de relax y desconexión. La chica que los cuida no se separaba de la familia e incluso comía junto a ellos en un resturante de la playa en la que estuvieron pasando el día.

La 'nanny' de la familia los acompaña a todos lados

Estas imágenes fueron tomadas en Marbella unos días antes de que estuvieran presentes en la boda de Tamara Falcó, celebrada en el palacio de El Rincón. La familia al completo sale de un chiriguinto después de haber disfrutado de una comida. Junto a ellos estaba la niñera de los pequeños, que estuvo muy pendiente en todo momento de ellos. De hecho, llevaba sus mochilas y los cubitos de la playa.

Detrás suya, Ana Boyer, que volvía a demostrar el estilazo que tiene con un bañador con pájaros estampados y un pareo rosa con flores. Como complementos, un canasto y sus gafas de sol. Las altas temperaturas que hicieron durante esta semana de vacaciones hizo que recogiera su pelo en una coleta.

Durante la comida, la hija de Isabel Preysler y el tenista estuvieron pendientes de sus hijos, pero también de sus respectivos telefónos móviles. Atendieron algunos mensajes que tenían pendientes de contestar mientras esperaban los platos que pidieron para comer.

1 de 6 La familia viajó a Marbella unos días 2 de 6 Estuvieron acompañados de la 'nanny' que cuida a sus hijos 3 de 6 La niñera estuvo muy pendientes de Miguel y Mateo 4 de 6 Fernando y Ana, felices por estar unos días en España 5 de 6 Ana Boyer volvió a presumir de estilazo 6 de 6 Durante la comida, la pareja estuvo muy pendiente de sus teléfonos móviles