Ana Boyer y su mensaje a Tamara Falcó y a Íñigo Onieva tras su boda

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no paran de recibir felicitaciones por su matrimonio. Este pasado 8 de julio se casaban en el Palacio de El Rincón ante la atenta mirada de más de 400 invitados a una fiesta por todo lo alto. Junto a ellos han estado a cada paso presentes sus familiares, especialmente sus hermanos. Para la Marquesa de Griñón la opinión de Ana Boyer ha sido fundamental en aspectos tan importantes como el vestido de novia. Es ella ahora la que, públicamente, ha querido felicitar a los recién casados con una imagen en la preboda.

El viernes 7, un día antes de la boda, optaron por celebrar en el Hotel Ritz de Madrid una exclusiva preboda. Allí solo algunos de los afortunados invitados al evento del día siguiente disfrutaron de una fiesta más desenfadada y que duró hasta la madrugada. Fue en la entrada y recepción del exclusivo edificio hotelero donde se tomaron numerosas fotos que ahora comparten. "¡Love you más que a nada en el mundo! Deseándoos la máxima felicidad y todo lo mejor para esta etapa tan especial. Ganas de vivirlo todo juntas siempre", escribía al lado de un selfie junto a su sonriente hermana.

Aquí se puede ver ya a Tamara Falcó con su traje blanco elegido para la fiesta de la noche anterior y el vestido de flores que Ana Boyer lució para la ocasión. Allí no dudó en posar con su ya cuñado Íñigo Onieva en uno de los espejos que se encuentran a lo largo de las estancias del Hotel Ritz. Esta foto es un pequeño detalle de esta preboda que ya el entonces novio compartió con sus seguidores nada más celebrarse dicha cita. En la instantánea, además de la novia, también aparecen Chábeli Iglesias y su marido Fernando Verdasco. "Una noche emocionante. Gracias a todos por venir y hacer que estos días sean los más maravillosos de nuestra vida", les agradecía junto a un vídeo resumen en el que aparece su cuñada también.

La declaración de amor de Íñigo Onieva: "Hoy comienza nuestro viaje juntos"

Con la boda ya celebrada, Íñigo Onieva y Tamara Falcó ya son un matrimonio. Previsiblemente, el siguiente paso sea el viaje de luna de miel. Mientras esto sucede son muchos los recuerdos que aún tienen por compartir de lo que ha supuesto para ellos este fin de semana de boda. Antes de dar el sí quiero en Aldea del Fresno (Madrid), este le dedicaba a su futura esposa unas bonitas palabras llenas de promesas. "Hoy comienza nuestro viaje juntos y no puedo ser más feliz de tenernos el uno al otro para juntos hacer frente ante cualquier obstáculo de la vida", le escribía. Ya en el banquete, tras la ceremonia, aprovechó la ocasión para reiterárselo y pedir disculpas a la familia de la Marquesa de Griñón por lo pasado. "Querida familia política, os quiero pedir perdón de nuevo. Sé que en la pedida dijimos que el pasado se queda en el pasado, que miramos en el futuro, pero os he hecho sufrir por mis errores a todos vosotros y es algo que no me perdonaré y que compensaré cada día de mi vida", recalca Hola.