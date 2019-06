10 Mario Vargas Llosa, compañero de fatigas

Precisamente Iván Perujo también se encarga del entrenamiento de Mario Vargas Llosa, que no sólo comparte con Isabel su vida y viajes, sino también sus rutinas de ejercicio entre las que no falta dar tranquilos paseos, algo que no dudan en hacer siempre que viajan fuera de España.