Este viernes, 24 de febrero, Ana Boyer ha vivido uno de sus días más difíciles después de conocer la muerte de su hermana, Laura Boyer, a los 57 años. Una triste noticia que le sentaba como un jarro de agua fría puesto que no tenían ningún tipo de relación. La hija de Isabel Preysler no ha aparecido en ningún momento por el tanatorio y no ha hecho ninguna mención al triste fallecimiento. Lejos de esconderse, lo cierto es que la hija de Miguel Boyer ha reaparecido en sus redes sociales y lo ha hecho con una imagen con la que deja patente en lo que está centrada.

Esta misma mañana, Ana Boyer rompía su silencio en sus redes sociales tras la muerte de su hermana y lo hacía publicando una historia en Instagram en la que veíamos a uno de sus dos hijos en la cama. Una clara declaración de intenciones con la que hace hincapié en que está centrada en los suyos y en disfrutar del fin de semana y al margen del fallecimiento de su hermana, con la que no tenía ningún tipo de relación. Eso sí, no sabemos si de manera privada le ha trasladado su pésame a sus sobrinos y al resto de su familia.

Laura Boyer confirmaba ella misma hace algunos años que no había ningún tipo de vínculo con Ana Boyer debido a Isabel Preysler. "Es que nunca he tenido relación con ella. Su madre se preocupa desde muy pequeña de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí", llegó a decir en el pasado, aunque dejaba claro que cuando su padre estaba vivo sí había "un mínimo contacto". Fue en el año 2014 cuando Miguel Boyer falleció tras una embolia pulmonar, fatídico día en el que la nula relación entre ellas volvió a copar titulares. El reparto de la herencia fue de nuevo motivo de enfrentamiento, ya que Laura consideraba que el reparto de los bienes no le había favorecido a ella en absoluto. "Yo he renunciado a mi parte en favor de mis hijos y ellos no me han dicho que hayan firmado nada, me lo habrían comentado. Seguramente ellos han renunciado también. Para qué darle tantas vueltas a este tema, a nosotros ni nos va ni nos viene. Ella se ha quedado con todo", apuntó en LOC, volviendo a señalar de nuevo a Preysler.

Tamara Falcó, trastocada por la muerte de Laura Boyer

Este mismo viernes, Tamara Falcó reaparecía por las calles de Madrid y se mostraba trastocada tras la muerte de Laura Boyer. A pesar de que no quiso pronunciarse ante los medios que le esperaban a las puertas de su casa, sí que definía su muerte como un hecho "tristísimo".