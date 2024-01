El mensaje de Ana Boyer a su hermana, Tamara Falcó, que demuestra cómo es verdaderamente su relación

La hija de Isabel Preysler, Ana Boyer (34 años), ha demostrado en varias ocasiones que la relación que mantiene con sus hermanos es casi idílica, sobre todo con Julio Iglesias Jr. (50 años) y Tamara Falcó (42 años), con quienes mantiene una relación más cercana y a quienes ve con más frecuencia. La pequeña del clan no duda en gritar a los cuatro vientos cuánto quiere a sus hermanos mayores, por eso cada vez que puede y tiene ocasión, comparte bonitas imágenes en redes sociales donde deja ver la buena sintonía que hay en su familia.

Después de protagonizar varias instantáneas con Julio dado su paso conjunto por 'Bake Off: Famosos al horno', le ha tocado el turno a Tamara Falcó, con quien Ana es muy asidua a compartir emotivos mensajes de forma pública. Así, Boyer ha publicado una foto en la que las hermanas aparecen sentadas, juntas, y abrazadas confesando que es "imposible quererla más".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Boyer Preysler ( @anaboyer)

Tamara no ha dudado en responder con el mismo amor a su hermana, compartiendo la imagen en su perfil de Instagram y llenándola de corazones, y es que la relación entre ambas es muy cercana, tanto que antes del gran día de Tamara Falcó (su 'sí, quiero' a Iñigo Onieva), Ana quiso dedicarle unas bonitas palabras en redes: "Love you más que a nada en el mundo!!! Deseándoos la máxima felicidad y todo lo mejor para esta etapa tan especial", y añadía: "Ganas de vivirlo todo juntas siempre".

Y así es, cada nueva etapa las hermanas la viven en compañía, como este nuevo embarazo de la abogada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Boyer Preysler ( @anaboyer)

No solo la relación entre hermanas es perfecta (aunque en la intimidad tendrán sus cosas, claro, quién no...) también entre cuñados salta a la vista ese cariño infinito. Fernando Verdasco, que no tiene tapujos a la hora de presumir de cómo se lleva con los Preysler, ha demostrado en más de una ocasión de forma pública que quiere mucho a Tamara Falcó. Hace solo unos meses, para celebrar el cumpleaños de su cuñada, le mandaba un bonito mensaje confesando que es "la mejor cuñada del mundo": Feliz cumpleaños !!! Le deseo un año lleno de felicidad, salud y amor a la mejor cuñada del mundo! Te quiero".

El dulce momento de Ana Boyer

Se encuentra en una etapa de lo más feliz junto a su marido, Fernando Verdasco, y sus hijos, Miguel, de cuatro años, y Mateo, de tres. Los cuatro esperan, ansiosos, la llegada del tercer peque de la familia, que será otro niño tal y como anunciaba ella misma en Instagram hace unas semanas. Una noticia que compartía también con sus compañeros de 'Bake Off' ante comentarios divertidos como el de Terelu Campos, que aseguraba que "algunos tenemos más barriga que ella", y emocionados como el de su hermano Julio: “Estoy feliz claro que sí, estoy muy feliz de ser tío”, confesaba ante las cámaras.

Además, en lo profesional también puede presumir de grandes éxitos. En el programa culinario está arrasando y se ha convertido en una de las grandes favoritas, y junto a Verdasco está cosechando grandes éxitos con su marca de gorras y complementos para la cabeza, Cocowi Brand, que ya promocionan todos los famosos... Desde Ana Obregón hasta Iker Casillas. Y, por supuesto, su familia. Ya hemos visto a Tamara y a Iñigo lucir gorras y gorros de sus cuñados en más de una escapada romántica... ¡y las que quedan!

Sin duda, Ana Boyer está de lo más tranquila y feliz en este tercer trimestre de embarazo: Relación ideal con la familia, éxitos laborales, mucha salud y un nuevo miembro de la familia Verdasco Boyer en camino.

Isabel Preysler, muy unida a sus hijos

La reina de corazones y matriarca del clan también ha demostrado tener una relación envidiable con todos sus hijos. Esta pasada Navidad la celebraron juntos en Miami, donde se dejó ver ejerciendo de abuela y demostrando que está encantada con sus pequeños y deseando que llegue el nuevo bebé de Ana y Fernando. Aunque en las redes sociales, eso sí, suele mostrarse más discreta y celosa de su vida privada y prefiere darles un uso laboral.