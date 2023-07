La coincidencia que ha unido a Ana Boyer, su marido y Vargas Llosa antes de la boda de Tamara

Todas las miradas están puestas sobre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y no es para menos. Tan solo quedan tres días para que la marquesa de Griñón y el empresario se den el "sí, quiero", motivo por el que ya son los protagonistas de la semana por excelencia. Sin embargo, un inesperado suceso podría haber, en cierto modo, empañado la boda de la hija de Isabel Preysler. Este no es otro que el ingreso hospitalario de Mario Vargas Llosa, ex de su madre, a consecuencia de un segundo contagio por coronavirus. Una noticia que mantiene a todos sus seres queridos en vilo, siendo además ellos quienes se están encargando de hacer pública la evolución del Premio Nobel a través de comunicados.

Pese a que aparentemente no existe ya ningún vínculo que una a la ganadora de MasterChef Celebrity y al escritor peruano, lo cierto es que hace tan solo unos minutos han salido a la luz unos detalles relacionados con dos de los invitados a la boda más sonados. Estos no son otros que Ana Boyer y Fernando Verdasco, dos de los apoyos fundamentales en la vida de la novia que, como no podía ser de otra manera, estarán presentes el próximo 8 de julio en la finca de El Rincón. Sin embargo, lo que tal vez nadie podía llegar a imaginar es que el matrimonio sería visto en la clínica Ruber de Madrid, donde se encuentra ingresado el autor de La fiesta del Chivo.

Ana Boyer, Fernando Verdasco, Mario Vargas Llosa y una coincidencia clave

Por ahora, no ha trascendido el motivo por el que la hija de la también conocida como "reina de corazones" y su compañero de vida han acudido al hospital en cuestión, aunque quizá hayan aprovechado para visitar a Mario Vargas Llosa y desearle una pronta recuperación en este complicado bache de su vida que afronta por segunda vez en apenas un año. Algo que no sería en absoluto extraño, sobre todo teniendo en cuenta que los hijos de la ex de Julio Iglesias siempre han hecho especial hincapié en el óptimo vínculo que les unió al literato durante su relación con Isabel Preysler.

Es por ello que todos solían reunirse cada Navidad y al otro lado del charco para festejar de manera conjunta esta especial época del año. Unos planes a los que ahora no está invitado el de Lima pese a los muchos intentos de Tamara Falcó frente a las cámaras por aparentar cordialidad en medio de la particular guerra de éste con su progenitora.