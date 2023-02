Ana Boyer, en jaque: muere su hermana Laura, con la que no tenía relación

Ana Boyer ha recibido este viernes una noticia: la muerte de su hermana Laura Boyer. Una noticia que ha conocido casi al mismo tiempo que el resto del mundo, pues no tenían relación alguna. La propia Laura lo ha explicado en alguna ocasión, señalando directamente a Isabel Preysler, a quien acusa de forma directa de no haber ayudado a crear vínculo entre ellas. "Es que nunca he tenido relación con ella. Su madre se preocupó desde muy pequeña de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí", dijo en el pasado. Si bien cuando su padre existía "un mínimo contacto", tras su muerte todo saltó por los aires.

Lejos de solucionarse una vez Ana Boyer fuera mayor de edad, la hija de Miguel Boyer se ha mantenido distanciada de sus otros hermanos. No ha habido sentimiento de hermanas, de hecho, hubo un tiempo en el que ni siquiera querían escuchar hablar de la otra. Prueba de ello que cuando SEMANA llamara a Laura Boyer para hablar sobre su hermana Ana colgara directamente el teléfono, lo que refleja que la frialdad y el mal rollo era un hecho. Se mostraban incómodas al escuchar el nombre de la otra, un gesto que deja ver el extraño duelo que vive ahora la hija pequeña de la reina de corazones. Eso sí, había puntos en común como, por ejemplo, el hecho de que uno de los hijos de Laura estuviera en el mismo colegio que su hermana Ana, una coincidencia que tampoco ayudó a que retomaran su relación. "Ana ha sido compañera de Hugo en el Colegio Británico y no ha sido nada simpática con él, que es su sobrino. No hay voluntad, pero bueno…", explicó en su día.

Fue en el año 2014 cuando Miguel Boyer falleció tras una embolia pulmonar, fatídico día en el que la nula relación entre ellas volvió a copar titulares. El reparto de la herencia fue de nuevo motivo de enfrentamiento, ya que Laura consideraba que el reparto de los bienes no le había favorecido a ella en absoluto. "Yo he renunciado a mi parte en favor de mis hijos y ellos no me han dicho que hayan firmado nada, me lo habrían comentado. Seguramente ellos han renunciado también. Para qué darle tantas vueltas a este tema, a nosotros ni nos va ni nos viene. Ella se ha quedado con todo", apuntó en LOC, volviendo a señalar de nuevo a Preysler.

Ni ella ni su hermano, los cuales nacieron fruto del matrimonio de Miguel Boyer y Elena Arnedo, acudieron tampoco al enlace de Ana Boyer en Las Bahamas. No quiso que estuvieran presentes en un día tan importante para ella, una ausencia que todo el mundo entendió y que de nuevo dejó patente que no habría reconciliación. La propia Tamara Falcó ha tratado este asunto en alguna entrevista, instante en el que especificó y contó que la relación entre Laura y Ana "era tensa".

El fallecimiento de Laura Boyer, una sorpresa para la prensa

Esta triste noticia ha visto la luz este viernes. Laura Boyer ha fallecido a los 57 años en su domicilio junto a sus cuatro hijos, siendo uno de ellos quien ha comunicado la noticia. La hija de Miguel llevaba años luchando contra un cáncer, batalla que finalmente no ha podido superar.