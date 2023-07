Ana Boyer siempre ha seguido muy de cerca a su marido, Fernando Verdasco. No ha dudado en dejar a un lado su carrera profesional para acompañarlo en cada uno de los torneos que disputa dentro y fuera de nuestro país. Este pasado miércoles, la hija de Isabel Preysler ha mostrado una vez que es la fan número uno del tenista en un partido que ha jugado en el torneo Villa de El Espinar en Segovia. Allí estaban también sus hijos, Miguel y Mateo.

Mientras intentaba ver el partido de su marido, sus hijos no la dejaban. Le pedían que los escuchara e incluso molestaban a su madre cogiéndole de la ropa. Ana Boyer, desesperada, no paró de buscar alternativas de entretenimiento para que Miguel y Mateo no se aburrieran. A la joven no le quedó otra que sacar su teléfono móvil para que vieran algún vídeo. Esta fue la única manera de poder ver el final del partido de su marido.

Ana Boyer atiende a sus hijos en el partido de tenis

Los pequeños parecen no ser conscientes todavía de quién es su padre. De hecho, cuando van a verlo jugar a una pista de tenis, les cuesta mantener la atención en el partido. Ana Boyer aún así se los lleva con ella, ya que además de ser una apasionada de este deporte, le apetece seguir a su marido y verlo. Normalmente se siente al lado del equipo de Fernando Verdasco, con los que la hija de Isabel Preysler mantiene una relación estupenda.

Fernando Verdasco es muy feliz con poder tener en las gradas a su mujer y a sus hijos. De hecho, cuando gana algún punto, no duda en mirarlos y dedicárselo. Ana Boyer le responde con una mirada de orgullo y felicidad, ya que no puede alegrarse más de los éxitos profesionales del padre de sus hijos.

Ella, aún así, intenta ver todos los puntos

Nadie duda de que Ana Boyer es una de las mayores fans de Fernando Verdasco. Siempre que tiene oportunidad, la hija de Isabel Preysler aprovecha para acompañar a su marido en sus compromisos profesionales y le anima para que continúe estando entre los tenistas más destacados a nivel internacional.

1 de 6 Le puso un vídeo en el móvil a sus hijos 2 de 6 Fernando Verdasco le dedicó un punto a su mujer 3 de 6 Al finalizar el partido, Ana sale con sus dos hijos 4 de 6 Tuvo que coger al pequeño Mateo 5 de 6 La joven se mostró un poco agobiada 6 de 6 Fernando Verdasco, feliz con tener a su familia cerca