La familia de Edwin Arrieta quiere que se haga justicia y que Daniel Sancho pague por lo que ha hecho. Desde que estallara la noticia de su asesinato están dedicando todos sus esfuerzos para que su caso no quede impune y defender el buen nombre de su ser querido. Se han visto obligados a esto último después de que se hicieran públicos varios fragmentos de la declaración del hijo de Rodolfo Sancho ante la policía tailandesa. Según este, Edwin le tenía amenazado, a él y a su familia, supuestamente, tras intentar romper la estrecha relación que mantenían. Las coacciones que estaría recibieron habrían motivado al chef español a acabar con su vida. Carlos Zuleta, amigo íntimo del cirujano colombiano, ha querido alzar la voz contra lo que él considera una tergiversación de los hechos.

El amigo contradice el testimonio de Daniel Sancho: "Nunca le vi con un hombre"

"Están tratando de tergiversar el tema de si era homosexual o no. No veo ni por qué tienen que hablar de ese tema. Eso no tiene por qué ser un título para que lo asesinen. Eso tiene que ser indiferente. Yo en los 25 años que conocí a Edwin nunca le vi en una relación con un hombre, nunca. Ni nunca me lo dijo", comienza el alegato de Zuleta. El colombiano le ha concedido una entrevista al periodista Miguel Frigenti que este ha compartido íntegramente en su perfil oficial de Instagram. De acuerdo con Frigenti, se está trasladando un discurso muy peligroso a la opinión pública que señala a la víctima bajo el argumento de que era "un gay malvado que me tiró los trastos y me acosaba".

Por su parte, el amigo del asesinado, supuestamente, a manos de Daniel Sancho, ha querido dejar claro que los Arrieta no tienen nexos con el narcotráfico colombiano, como también dejó caer el asesino confeso. "Edwin no tiene familia problemática ni el entorno de Edwin tiene familia narcotraficante. No, no pueden tergiversar eso porque tenemos el prototipo de colombiano mafioso", ha dicho con rotundidad".

"Si no alzamos la voz, este tipo está en Madrid en dos años como si no hubiera pasado nada"

Carlos se ha mostrado muy indignado con las informaciones que se han vertido sobre su amigo y con el trato favorable que recibió el español antes de su ingreso en la prisión de Koh Samui. Recordemos que se fue de cena de lujo con cuatro policías cuando era el primer sospechosos de la muerte y descuartizamiento del cirujano colombiano. "¿Cómo lo verías tú si fuera tu hermano al que le hubieran hecho eso? ¿Que lo desmembren en Colombia y que la policía de aquí lo saque a comer a un restaurante de Cartagena cinco estrellas? Edwin ya no está y somos nosotros los que estamos alzando la voz por él porque no tiene otra voz", asegura.

Como el resto de la familia de Edwin, no quiere que condenen a Daniel a pena de muerte, sino que pase los días que le restan en una prisión tailandesa. Eso mismo es lo que pedirá el abogado de la familia una vez se celebre el juicio. Solo quieren que se haga justicia y que al asesino de su que le impongan la pena máxima. "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que se haga justicia, porque si no, este tipo está en Madrid en dos años como si no hubiera pasado nada", concluía Carlos Zuleta.