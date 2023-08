Un amigo de Daniel Sancho: "Esto es de una película de terror"

El caso de Daniel Sancho sigue dando mucho que hablar. Tras conocerse que la policía tailandesa ha pedido la pena de muerte para el hijo de Rodolfo Sancho, de la mano del mediático agente apodado como Big Joke, se conocen nuevos detalles sobre este caso. Hace unas horas, un amigo del joven se ha pronunciado al respecto, dejando claro que tanto él como el entorno de Daniel Sancho "están en shock". Porque nadie se esperaba que algo así iba a ocurrir. De hecho, muchos no sabían de la existencia de Edwin Arrieta en la vida del mismo.

Luis es amigo personal de Daniel Sancho. Este pasado miércoles paseaba por las calles de Madrid con un perro y no dudaba en desvelar cómo estaba viviendo esta tragedia toda la familia del joven: "Estamos completamente en shock como puedes ver. Pocas palabras. Esto es de película de terror completamente. No tengo mucho que decir", ha desvelado. Pero no es lo único que cuenta Luis, que no ha definido a su amigo como "un buen chico".

Vídeo: EUROPA PRESS.