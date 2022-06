Esta semana hemos descubierto que Manuel Martos y Amelia Bono se han dado una segunda oportunidad. Justo antes de que se cumplan 14 años de que se dieran el ‘sí, quiero’, han acercado posturas y han retomado su vida en común. Aunque ambos han mantenido una excelente relación tras su ruptura y han sido vistos compartiendo diferentes planes, no se esperaba que dieran un paso al frente. Los protagonistas han confirmado el excelente momento en el que se encuentran, pero ¿quién ha dado el primer paso? y, sobre todo, ¿cómo está ahora su matrimonio después de esta crisis de poco menos de un año?

Amelia Bono la primera en dar el paso

Manuel Martos y Amelia Bono cuentan que están felices y tienen claro que están con el hombre y la mujer de su vida. Este último año ha estado repleto de subidas y bajadas, de hecho, Amelia tuvo un romance con Fernando Ligués, una historia de amor que fracasó y que ambos han dejado atrás. Ha sido ella precisamente la que le pidió a su ex una nueva oportunidad, siendo Manuel Martos el que ha aceptado la propuesta, según ABC. La pareja se sigue queriendo y tienen una complicidad muy difícil de encontrar. Así lo asegura quienes han tenido la oportunidad de estar cerca de ellos tras retomar su matrimonio: «Si les ves ahora pensarías que se acaban de conocer, saltan chispas».

12 meses en los que lejos de distanciarse, han seguido apostando por el buen rollo. Han presumido del exquisito trato que existía entre ellos y de que no ha habido ninguna rencilla al romper, no obstante, que Amelia Bono estuviera ilusionada con otro hombre no ha sido fácil para Manuel. Empezó a reinar la tensión, siendo tiempo después cuando han dado una nueva oportunidad al amor. Vuelven a ser de nuevo la familia que siempre habían sido y, aunque de momento en sus redes sociales no se han pronunciado acerca del punto en el que están, sí lo han hecho delante de las cámaras. No esconden su felicidad, tampoco que hay veces en las que las segunda oportunidades sí son buenas.

Sus respectivas familias no pueden estar más felices y es que siempre habían formado una pareja idílica. Tanto es así que tras su ruptura estuvieron viviendo junto a sus hijos durante un tiempo bajo el mismo techo, eso sí, con el tiempo Manuel Martos se alquiló una casa cercana a su domicilio conyugal. Ahora vuelven a estar en el mismo punto y todos los que les rodean esperan que esta vez todo funcione.