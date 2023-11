¿Qué ocurre entre Amaia Salamanca y Rosauro Varo?

Amaia Salamanca y Rosauro Varo no son muy dados a dejarse ver públicamente. Tampoco a mostrar el amor que sienten por el otro, a pesar de los tres hijos que tienen en común y los 14 años que llevan juntos. Una relación que está en boca de todos tras la publicación de unas fotos tomadas en Sevilla. En ellas aparece el empresario junto a un amigo y dos amigas, con las que habría pasado la noche en el domicilio familiar. Imágenes que necesitarían una explicación y que han provocado que su entorno salga a desmentir una crisis entre ellos, de hecho, aseguran que "no llevan vidas separadas como se ha llegado a decir". Pero, ¿en qué punto se encuentra esta pareja en la actualidad?

Este miércoles Rosauro Varo es protagonista de la 'revista Lecturas', donde dicen que lleva vida de soltero en la ciudad hispalense. Aportan un reportaje fotográfico y explican que él se mostró muy cómplice con una rubia, unas instantáneas que llevan a plantearse cómo está su relación con Amaia Salamanca. Aunque los dos permanecen en silencio, los que sí han querido profundizar son sus amigos. Desmienten su separación y niegan que su relación se haya resquebrajado. Ni ahora ni tampoco antes. Si bien reconocen que ha habido altibajos, cuentan que siguen viviendo juntos en su casa de la elitista urbanización de La Moraleja (Madrid), su domicilio habitual.

La versión del círculo de Amaia Salamanca y Rosauro Varo

Es en Sevilla, en su palacete, donde suelen quedarse cuando viajan, la misma casa en la que ahora se habrían quedado a dormir Rosauro Varo y sus amigos. Una quedada que, según cuentan en Hola, Amaia conocía: "No ha supuesto ningún problema para ellos". La misma versión ofrecida en 'Vanitatis', donde insisten en que solo existe amistad y que ambos están completamente tranquilos, a pesar de los rumores.

La casa sevillana de Varo es un palacete de 1.200 metros cuadrados y cuenta con espacio suficiente para las personas que allí se hospedan. Un punto que destaca su entorno, tanto es así que hacen hincapié en que "si quisieran ser infieles no sería en Sevilla, a las cinco de la tarde de un domingo y mientras dan un paseo en barco por el Guadalquivir". Estas fotos no habrían escandalizado a ninguno de los protagonistas, quienes siguen conviviendo juntos y quienes "están en un buen momento", mensaje que transmite quien les conoce a algunas publicaciones. ¿Cierto o no? Solo el tiempo lo dirá.

La última vez que se les pudo ver juntos fue el pasado mes de mayo. Ambos estuvieron juntos cuando él fue galardonado con una medalla de Andalucía, cita que evidenció que todo estaba bien entre ellos. Fue en el año 2010 cuando salió a la luz su relación sentimental, un noviazgo que comenzó tras conocerse en una fiesta de Ibiza, isla pitiusa en la que surgió el amor. Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que han aparecido en prensa y las que se ha puesto en entredicho la estabilidad de su amor.

Las palabras de Amaia Salamanca sobre una posible boda con Rosauro Varo

Amaia Salamanca y Rosauro Varo no habrían pasado por el altar. Ella hace algún tiempo descartaba la posibilidad de darse el 'sí, quiero' con el padre de sus hijos, con quien estará unida de por vida por sus tres hijos. "Por ahora no habrá boda. Tenemos tres hijos, eso ya me parece suficiente. No nos hace falta nada más para celebrar nuestro amor", dijo la intérprete.