Una reivindicativa Amaia Romero acude a los Goya sin depilar

Gracias al talent show ‘Operación Triunfo’ conocimos el gran talento de Amaia Romero. Una joven navarra, que además de destacar por su naturalidad, demuestra en cada ocasión que no tiene pelos en la lengua. Si durante el programa de televisión demostró que cuenta con una faceta muy reivindicativa, durante su última aparición pública -en la ceremonia de entrega de los premios Goya– ha vuelto a hacerlo.

La joven, de 20 años, acudió a la gran fiesta del cine español, con un vestido con escote en pico, de abertura frontal y estampado barroco de Paco Rabanne. A pesar de todo, su estilismo no llamó en exceso la atención, tampoco su peinado. Los ojos de la prensa se posaron sobre sus axilas que estaba sin depilar. Un nuevo alegato de la navarra a favor de la libertad de las mujeres a decidir qué desean hacer con su cuerpo.

No es la primera ocasión en la que desafía los cánones de belleza y se presenta a un acontecimiento sin depilar. A finales de 2018, arrancó los plausos del público en un photocall luciendo sus piernas al natural. Durante Operacion Triunfo también se manifestó en contra de esta práctica extendida entre las mujeres. “No me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo. Tengo muchísimo pero me la suda”, afirmaba. Esta postura cuenta con el apoyo de muchos de sus seguidores que valoran su valentía y señalan que esperan que esto deje de ser un “acto rebelde”.

Fue una noche especial para la cantante que tuvo un doble cometido en los Goya: entregar un premio y actuar por primera vez en la gala. Su comentada actuación comenzó un tanto accidentada ya que la cantante tuvo diversos problemas de sonido que compartió abiertamente con el público. “A ver, espera, que tenemos un problema. No se ha escuchado la claqueta o no sé qué ha pasado, pero hay un problema. Así que, por favor, si se puede quitar la música o algo… gracias”, comentaba en directo.

