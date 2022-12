Hace apenas unas semanas, SEMANA publicaba en su edición de papel las fotos de Amaia Montero regresando a casa tras haber estado ingresada en una clínica de Navarra. Ha estado apartada un mes de la vida pública, pero ya se encuentra mejor. Así se lo ha hecho saber a Kiko Hernández, a quien ha mandado un mensaje de WhatsApp para contarle que se encuentra mucho mejor. «Hola, Kiko», arranca diciendo la cantante. «Hoy he visto el programa y me ha encantado lo que has dicho. Porque además es la verdad. Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo. Muchísimas gracias por tus palabras porque me he emocionado mucho».

El colaborador de ‘Sálvame’ ha comentado que se alegra de saber que la vasca está bien: «Tiene que venir aquí a presentar su nuevo disco, totalmente recuperada». Cierto es que se encuentra mucho mejor que antes de su ingreso en un centro sanitario. Prueba de ello es que no ha dudado en mostrar naturalidad en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 526.000 seguidores. La artista se ha ido de escapada y ha compartido una foto en sus redes de lo que parece ser un paseo en barco.

Fue el pasado mes de octubre cuando saltaron las alarmas sobre el estado de salud de Amaia Montero. Fue concretamente el 14 de ese mes cuando una foto suya provocó gran preocupación. En la imagen aparecía con mal aspecto y junto a la instantánea escribía: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido ¿de qué me sirve la vida?». Tanto la frase como la imagen hicieron que muchos se cuestionaran qué le estaba pasando.

Este mensaje a Kiko Hernández no es el primero en el que Amaia se pronuncia sobre cómo se encuentra. Recientemente intervino en el programa ‘Socialité’, que presenta María Patiño, que aún no está preparada para contar qué ha ocurrido en su vida en las últimas semanas: «Sabéis cómo soy de reservada en el ámbito personal y mucho más en algo así», explicaba sin querer profundizar en los motivos por los que tuvo que ser ingresada.

Amaia Montero perdió a su padre en el año 2009: «Se me cae el mundo encima»

En todo este tiempo que ha permanecido alejada de los medios, Amaia Montero ha contado con el apoyo incondicional de su familia. Gracias a este proceso, la cantante poco a poco recupera fuerzas. Y ya está deseando retomar su actividad profesional lo antes posible, aunque no regresará a los escenarios hasta que tenga todas las garantías de que está al 100%. «Está un poco mejor«, ha revelado el entorno de la intérprete al diario ‘El Español’. Esta fuente indicaba también que las hermanas de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh han estado muy preocupadas por su madre y procuran que esté en contacto con las informaciones que se han publicado en las últimas semanas sobre Amaia.

Tal y como indican personas allegadas a la cantante, Amaia Montero está deseando que su último trabajo musical vea la luz: «Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien». A día de hoy, la de Irún no ha detallado qué ha provocado que su salud mermara, pero parece incuestionable que la muerte de su padre, en febrero de 2009, supuso un punto de inflexión en su vida. Aún arrastra un dolor muy profundo por la pérdida de su progenitor. Ella misma confesó tras quedarse huérfana que la hizo romperse: «Entro en un estado que no conocía, conozco un dolor que no sabía que existía… Se me cae el mundo encima completamente».