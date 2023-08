Amaia Montero reaparece un mes después de salir de la UCI

Poco o nada había vuelto a saberse de Amaia Montero desde que se dio a conocer su ingreso hospitalario durante el pasado mes de julio. La cantante había permanecido durante diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Beata María de Madrid, y aunque no han trascendido los motivos exactos que la llevaron a estar en el centro médico en cuestión, lo cierto es que la artista está muy recuperada. Así lo ha demostrado ella misma en su cuenta de Instagram.

Hace tan solo unas horas, la intérprete de ‘Puedes contar conmigo’ subía a sus redes sociales una divertida imagen en compañía de su hermana. Ataviada con un vestido negro, sombrero y unas amplias gafas de sol, Amaia Montero reaparecía con las pilas cargadas y con el objetivo de demostrar que se encuentra plenamente feliz y exprimiendo al máximo cada minuto del verano junto a sus seres queridos.

Los grandes apoyos de Amaia Montero en su recuperación

En la instantánea en cuestión podría decirse que la de Irún está disfrutando al máximo de sus vacaciones de verano antes de retomar sus quehaceres laborales, siempre y cuando su salud se lo permita. Teniendo en cuenta que ha estado varias semanas alejada del foco mediático y que su salud mental estaba situada en el ojo del huracán, lo más probable es que la vasca se tome el tiempo necesario antes de volver a pisar un escenario. No obstante, por ahora ella no ha hecho referencia al lanzamiento de ninguna nueva canción ni mucho menos al inicio de una gira, con lo que deja entrever que, al menos por ahora, no está entre sus planes el de centrarse plenamente en el ámbito profesional.

Si algo está claro es que en este complicado bache de su vida, la que fuera vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ ha contado con el apoyo de sus familiares y de sus seguidores más fieles. Es por ello que no resulta extraño que, tan solo unos días después de haber estado ingresada en el hospital mencionado, Amaia haya querido dejar atrás este difícil capítulo rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, por ahora sus apariciones dentro del universo 2.0 son escasas y, siempre que suceden, llaman especialmente la atención de sus fans, que respiran tranquilos al saber que Montero poco a poco se recompone del duro golpe que se vio obligada a afrontar.